Tuto Tavárez

(VIII)

Los atletas de Santiago en los Juegos Santo Domingo 2026

*

Ramón Vila (Tenis de Mesa): Es la principal figura de Santiago y el país en la disciplina de tenis de mesa o ping pong, a quien le circula este deporte por las venas, ya que su padre Juan Vila es inmortal del deporte dominicano y fue un gran campeón con la raqueta pequeña.

*

Medallista en los Juego Centroamericanos y del Caribe por equipos en la cita del 2018.

*

Se colgó en el pecho la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2022, con el equipo de República Dominicana.

*

Ramón Vila fue tres veces campeón del Caribe individual, en las categorías infantil juvenil y sub21

*

Campeón nacional del país 2017. Tercer lugar en Campeonato del Caribe Superior individual 2016-2018,

*

Siguió familiarizado con el podio y obtuvo presea en Doble Mixto Latinoamericano y el bronce por equipo en el Campeonato Latinoamericano del 2018.

*

Medallista latinoamericanos de plata en dobles mixto y campeón del Caribe Dobles Mixto 2018 y 2019.

*

Eva Brito es atleta de alto rendimiento de tenis de mesa e integrante de la Selección Nacional de la República Dominicana desde hace más de 20 años. Ha representado al país en Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Bolivarianos, Campeonatos Mundiales, Campeonatos Centroamericanos y del Caribe, así como en múltiples eventos del Circuito Mundial ITTF y WTT.

*

Medalla de Bronce Individual en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Mayores 2026, celebrado en Santo Domingo.

*

Presea de Plata Individual en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 y Metal de Bronce por Equipos en los Juegos Bolivarianos 2025.

*

Dos medallas de Bronce en el Campeonato del Caribe 2025 (Equipos Femenino y Dobles Femenino).

*

Medalla de Bronce por Equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

*

Oro por equipo Juegos Panamericanos, tres veces Campeona Nacional de la República Dominicana y Selección del país.

*

Eva Brito alcanzó el puesto 145 del Ranking Mundial ITTF y se ubicó entre las 10 mejores jugadoras de América.

*

SQUEEZE PLAY: Intrépido, que no teme en los peligros…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Nuestra solidaridad con el querido hermano Kevin Cabral, por el fallecimiento de su querida tía, Tata…Que Descanse en Paz…Solo en el noble deporte se dan algunas cosas…Por ejemplo, el viernes, vi por televisión el juego de Metros de Santiago y Gigantes de San Francisco de Macorís, ya que podía ser el último…Los Metros ganaron y extendieron la serie…Pero, lo que queremos destacar es el trabajo de Santana Martínez como narrador y Martín Lajara comentando…Recordemos que Santana y Lajara trabajan para los Metros, pero son nativos de San Francisco de Macorís…Santana y Lajara no bajaron la intensidad de la transmisión, sin importar que el canasto o la buena jugada fuera de uno o del otro equipo…A cada quien le dieron sus méritos, cosa que se ve pocas veces y donde el fanatismo ciega…Los mismos criterios podemos decir de Carlos Manuel Estrella y Juan Saint-Hilaire, cuando es a ellos que corresponde narrar y comentar con los Metros…Kelvin Cruz es un funcionario querido…Lo pudimos comprobar el en la apertura de la XV Mundial CONFEPASO de Equitación…Niños y adultos abrazando al ministro de deportes…El Bolazo, Gustavo Rodríguez estaba en equitación…El pupilo es Gustavo es el niño Luis Reynaldo Caraballo Roca, de la delegación de Higüey …Arnulfo Gutiérrez pasó un fin de semana feliz con el buen trabajo de las nietas…Dana y Carlas se la lucieron…El ingeniero José Espinal Hernández pasó la prueba con la Hacienda Guayacán…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Rubén Darío es conocido como “El Príncipe de las letras castellanas”…por hoy, out 27