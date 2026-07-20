Carolina Mejía celebra junto a miles de capitaleños la final del Mundial en el Malecón Deportivo

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, compartió este domingo con más de 3,000 ciudadanos la transmisión de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, proyectada en tres pantallas gigantes instaladas en el Malecón Deportivo, donde los asistentes disfrutaron del encuentro entre España y Argentina.

39 días, muchísimos juegos y un Malecón Deportivo lleno de emociones. ⚽



Para esto hicimos este espacio: para vivirlo, compartirlo y disfrutarlo juntos. ¡Felicidades, España! 🇪🇸 ¡Hasta la próxima mi gente querida! pic.twitter.com/KrvMtpn6EI — CarolinaMejiaG (@CarolinaMejiaG) July 19, 2026

La actividad marcó el cierre de una iniciativa que permitió la proyección gratuita de 104 partidos del campeonato mundial durante más de un mes, convocando a alrededor de 50 mil personas que siguieron las incidencias del torneo en un ambiente familiar y seguro.

La Alcaldía destacó que esta propuesta consolidó al Malecón Deportivo como un espacio destinado al deporte, la recreación y la integración ciudadana, fortaleciendo el uso de las áreas públicas mediante actividades dirigidas a toda la familia.

Asimismo, señaló que este tipo de eventos forma parte de la visión de Carolina Mejía de impulsar no solo la construcción de obras para la ciudad, sino también de promover que los ciudadanos se apropien de estos espacios y los conviertan en escenarios de convivencia y sano entretenimiento.

Durante el desarrollo de la Copa Mundial, cientos de familias acudieron al Malecón Deportivo para disfrutar de los encuentros en un entorno organizado, reflejando el impacto positivo que tiene el aprovechamiento de los espacios públicos como punto de encuentro para la comunidad.

El Malecón Deportivo, inaugurado en abril de este año por la alcaldesa Carolina Mejía y el presidente Luis Abinader, comprende una intervención de casi dos kilómetros que integra canchas y áreas de recreación en el litoral sur de la capital.

Con la culminación de esta programación especial por el Mundial de Fútbol 2026, la Alcaldía del Distrito Nacional reafirmó su compromiso de continuar desarrollando iniciativas que promuevan el deporte, la recreación y la convivencia ciudadana, fortaleciendo el valor de los espacios públicos para el disfrute de toda la población.