Tuto Tavárez

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En el libro “Nuestro Baloncesto Romántico” del periodista Antonio Valdez, seguimos extrayendo datos curiosos e interesantes.

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Por ejemplo, en la página 240 encontramos a dos queridos narradores de baloncesto, que primero fueron jugadores, Frank Kranwinnkel y Roosevelt Comarazamy.

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Reseña que en 1966, Hamlet Herman (jugó mucho softbol con los cronistas de Santiago), fue designado Director de Deportes de la UASD.

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Ese mismo año se formó la Asociación Universitaria de Baloncesto de la UASD, cuyo primer presidente fue Mayobanex Mueses.

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Armaron un torneo con el Colegio Universitario y San Lázaro en categoría A, donde con los estudiantes estaban Kranwinkel y Comarazamy.

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Un año más tarde. 1967, se montó un torneo con San Antón, San Carlos, Wichita y San Lázaro, firagurando Frank Kranwinkel en el roster de los lazareños.

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Si Frank, hubiese tenido la doble función de jugar y narrar, muchas veces se hubiese escuchado decir, ¡Apúntenme dos!

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En los 10 juegos que se jugaron, Kranwinkel fue el líder encestador con 203 puntos, para un promedio de 20.3 por juego.

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El más cercano a Frank fue Radhamés Mora con 158 puntos y promedio de 15.8 por partido, tercero Rafael Best con 152 (15.2), cuarto Luis Gaspar con 144 en 9 juegos (16.0), Lilín Rosario 138 (13.8), Julio Mon Nadal en 9 juegos 134 (14.8), Manuel Acosta en 9, 113 (12.5), Francisco Martínez 101 (10.1), Moisés Class y Omar Camilo 100 (10.0).

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El 11 de octubre de 1967, se escogió una nueva directiva de Abadina, dirigida por Héctor Rómer y acompañado por Félix Aguasanta, Fey Duquela, William Coss y Leo Corporán.

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En 1968, Frank Kranwinkel volvió a ser líder anotador de la categoría A con 137 puntos, Pedro Bueno fue segundo con 92, Alejandro Tejeda 91 y Francisco Martínez 80.

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Ahí llegaron los II Juegos Nacionales y en la nómina del Distrito Nacional estaba Roosevelt Comarazamy.

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Kranwinkel jugó con La Vega, junto a Fernando Teruel y Víctor Cosme, el dirigente fue Manolo De la Mota.

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El futuro narrador fue tercer mejor anotador con 124 (24.8) puntos en 5 juegos, El líder fue Francisco Martínez con 140 en 4 partidos (35.0) y segundo Ramón Nolasco con 130 (32.5).

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Luego de retirarse como jugador, Frank Kranwinkel se convirtió en un tremendo narrador con un estilo único.

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SQUEEZE PLAY: Roosevelt Comarazamy después de jugar baloncesto, se convirtió en un excelente narrador de esta disciplina, pero también de béisbol y voleibol…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Dos peloterazos de Lidom, como Erick González y Yairo Muñoz está en la Liga Dominicana de Verano…Los goles anulados por Offside, es lo que más se parece a un batazo pegadito al poste de foul y fair…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en el reconocimiento ASENA en la alcaldía, se pudo ver el cariño y respeto que le tienen a doña Benny Sued…El saludo efusivo del alcalde Ulises Rodríguez…Es un legado que dejó el inolvidable y querido José Enrique Sued…Por hoy, out 27.