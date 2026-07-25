Abinader inaugura los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ante más de 6,200 atletas

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, dejó oficialmente inaugurados los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, durante una ceremonia celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez que destacó por su despliegue tecnológico, artístico y cultural.

Durante más de dos horas, el espectáculo conmemoró los 100 años de historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, resaltando la identidad dominicana y la diversidad cultural de los países participantes. La ceremonia incluyó el tradicional desfile de las delegaciones nacionales que competirán en la justa, programada hasta el próximo 8 de agosto.

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, destacó el respaldo recibido para hacer posible el evento y afirmó que el deporte tiene la capacidad de unir a los pueblos por encima de sus diferencias. Junto al presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, agradeció al Gobierno por el apoyo político, institucional y financiero brindado durante la preparación de los Juegos.

La República Dominicana recibe por tercera ocasión esta competencia regional, después de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986. En esta edición participan más de 6,200 atletas procedentes de 37 países y territorios, quienes competirán en 40 deportes y 56 disciplinas distribuidas en 46 instalaciones oficiales del país.

Las competencias tendrán como escenarios el Gran Santo Domingo, Baní, Bonao, Cabarete, La Vega, Moca, Punta Cana y Santiago. Para la celebración del evento fueron construidas y renovadas instalaciones deportivas, además de habilitarse la Villa Centroamericana y del Caribe y un sistema integral de transporte, alimentación, seguridad, atención médica, tecnología y alojamiento.

El Gobierno informó que realizó una inversión aproximada de RD$890 millones para la preparación de los atletas dominicanos, con el objetivo de elevar su nivel competitivo y aumentar las posibilidades de conquistar medallas. Las intervenciones en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este también buscan dejar instalaciones de alto nivel para la formación de futuras generaciones.

Uno de los momentos más llamativos fue el espectáculo inaugural, que contó con más de 30 mil insignias LED, un show de láser y 1,100 drones, además de tres escenarios simultáneos. Participaron más de 900 bailarines, los 83 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y 45 integrantes del Coro Nacional Dominicano, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

Como parte de la estrategia para acercar la justa deportiva a la ciudadanía, el 85 % de las competencias tendrá acceso gratuito mediante reserva electrónica. Solo baloncesto, voleibol, béisbol, atletismo y deportes acuáticos tendrán entradas pagadas, con precios entre RD$600 y RD$800, mientras disciplinas como gimnasia, boxeo, fútbol, judo, karate, ciclismo, golf y tenis de mesa podrán disfrutarse gratuitamente.