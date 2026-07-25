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Deporte

Abinader inaugura los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ante más de 6,200 atletas

La ceremonia combinó tecnología, música y cultura dominicana para abrir una justa con 40 deportes y 56 disciplinas; el 85 % de las competencias tendrá acceso gratuito
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Abinader inaugura los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ante mas de 6200 atletas

Bartolo García

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y la primera dama Raquel Arbaje, dejó oficialmente inaugurados los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, durante una ceremonia celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez que destacó por su despliegue tecnológico, artístico y cultural.

Durante más de dos horas, el espectáculo conmemoró los 100 años de historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, resaltando la identidad dominicana y la diversidad cultural de los países participantes. La ceremonia incluyó el tradicional desfile de las delegaciones nacionales que competirán en la justa, programada hasta el próximo 8 de agosto.

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ante mas de 6200 atletas

El presidente del Comité Organizador, José Monegro, destacó el respaldo recibido para hacer posible el evento y afirmó que el deporte tiene la capacidad de unir a los pueblos por encima de sus diferencias. Junto al presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, agradeció al Gobierno por el apoyo político, institucional y financiero brindado durante la preparación de los Juegos.

La República Dominicana recibe por tercera ocasión esta competencia regional, después de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986. En esta edición participan más de 6,200 atletas procedentes de 37 países y territorios, quienes competirán en 40 deportes y 56 disciplinas distribuidas en 46 instalaciones oficiales del país.

Las competencias tendrán como escenarios el Gran Santo Domingo, Baní, Bonao, Cabarete, La Vega, Moca, Punta Cana y Santiago. Para la celebración del evento fueron construidas y renovadas instalaciones deportivas, además de habilitarse la Villa Centroamericana y del Caribe y un sistema integral de transporte, alimentación, seguridad, atención médica, tecnología y alojamiento.

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ante mas de 6200 atletas1

El Gobierno informó que realizó una inversión aproximada de RD$890 millones para la preparación de los atletas dominicanos, con el objetivo de elevar su nivel competitivo y aumentar las posibilidades de conquistar medallas. Las intervenciones en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este también buscan dejar instalaciones de alto nivel para la formación de futuras generaciones.

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Uno de los momentos más llamativos fue el espectáculo inaugural, que contó con más de 30 mil insignias LED, un show de láser y 1,100 drones, además de tres escenarios simultáneos. Participaron más de 900 bailarines, los 83 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y 45 integrantes del Coro Nacional Dominicano, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

Como parte de la estrategia para acercar la justa deportiva a la ciudadanía, el 85 % de las competencias tendrá acceso gratuito mediante reserva electrónica. Solo baloncesto, voleibol, béisbol, atletismo y deportes acuáticos tendrán entradas pagadas, con precios entre RD$600 y RD$800, mientras disciplinas como gimnasia, boxeo, fútbol, judo, karate, ciclismo, golf y tenis de mesa podrán disfrutarse gratuitamente.

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