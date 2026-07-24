Félix Sánchez y SeNaSa unen esfuerzos para respaldar a atletas de alto rendimiento

Bartolo García

Santo Domingo.– La Academia de Atletismo Félix Sánchez y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) suscribieron un acuerdo de colaboración destinado a promover el bienestar integral de los atletas de alto rendimiento y contribuir al fortalecimiento del deporte en la República Dominicana.

Mediante esta alianza, SeNaSa ampliará los beneficios de cobertura de los planes complementarios de salud de los deportistas pertenecientes a la academia, como reconocimiento a la disciplina, el esfuerzo y el desempeño que mantienen al representar al país en diferentes escenarios deportivos.

La iniciativa beneficiará especialmente a los medallistas olímpicos que forman parte de la Academia de Atletismo Félix Sánchez, así como a los nuevos talentos que se incorporen en el futuro, garantizando un mayor respaldo en materia de protección y atención de salud.

El convenio establece además un marco de cooperación para que ambas instituciones puedan desarrollar iniciativas conjuntas orientadas al bienestar de los atletas, creando mecanismos que permitan impulsar proyectos de interés común y contribuir al desarrollo de la juventud dominicana a través del deporte.

Para SeNaSa, esta colaboración se integra a las acciones dirigidas a establecer alianzas estratégicas con organizaciones que aportan al desarrollo social del país, promoviendo la protección de la salud y mejores condiciones de vida para sus afiliados.

La alianza también busca reconocer el papel que desempeñan los deportistas de alto rendimiento como representantes de la República Dominicana, ofreciéndoles herramientas que contribuyan a su preparación y bienestar mientras participan en competencias nacionales e internacionales.

Con la firma del acuerdo, SeNaSa y la Academia de Atletismo Félix Sánchez reafirman su compromiso con el desarrollo humano y el talento deportivo nacional, apostando por iniciativas que permitan a los atletas contar con mejores condiciones para continuar representando con orgullo al país.