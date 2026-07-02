Tuto Tavárez

(2 de 2 y quizás 3)

Dice el libro “Nuestro Baloncesto Romántico” de Antonio Valdez, que Santiago abrió un torneo de baloncesto categoría máxima, por intermedio de la Dirección General de Deportes (DGD).

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El escenario fue el Liceo Ulises Francisco Espaillat, hoy Onésimo Jiménez, con los equipos El Caribe, Deportivo Cibao, Generalísimo, Deportivo Soplay y Deportivo Yaque.

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En el equipo Generalísimo encuentro el nombre de Radhamés Gómez Pepín y Tabaré Carrón, en el Cibao a Guido Ricardo y Carlos Sully Bonnlly, en Soplay a Leo Antuñano, Pupilo Ramia, Agliberto Castellanos, Elías Wehbe y un nombre que me llama a la atención porque así se llamaba mi padre que no jugaba, Pablo Paulino.

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En el conjunto Yaque figuran, Víctor Sued, Tony Castellanos (quizás el padre del cronista deportivo), Genaro Hernández y Natalio Redondo, que suena a Puerto Plata.

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En 1950, la DGD hizo un torneo nacional con los quintetos con nombres de colores. El Blanco era dirigido por Oscar Gobaira, en el Amarillo figuran Dardo Herman, Guillermo Delmonte Urraca, Fabio Fiallo y Álvaro Fernández el MVP de 1949.

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Santiago (1955), organizó un interescolar y en el equipo del Liceo México encontramos a Alfredo “Chino” Arias, Teobaldo Fermín, Ángel Blanco Veras, Miguel Western, Porfirio Justo, Ramón Rafael Jiménez y Fernando José Paulino.

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Santiago abrió un campeonato de primera categoría el 26 de mayo de 1958, un equipo llamado Cigarros Príncipe tenía a Papi Bisonó y José León Asensio. Con el UFE Chino Arias y el gigante Francisco Tavárez.

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En febrero de 1960 se inauguró en Santiago un torneo con nombres de colores, en el Blanco encontramos a Marino Ochoa y en el Rojo a Winston “Chilote” Llenas, muchos años después, un hijo y una hija de ambos se casarían y les darían un nieto en común.

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En el quinteto Negro, figura Orlando “Jet” Contreras y en el Rojos Simón Domínguez y Gabino Jorge.

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En San Francisco de Macorís se reunieron Posibles y Probables, con estos últimos aparece como jugador Yaqui Núñez del Risco y José “Chemene” García, el padre de Cheminito García.

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En un equipo llamado Codolfato, encuentro el nombre de Fidelio Despradel, conjuntamente con Virgilio travieso Soto, Freddy Jana, Julio Prestol Castillo, Alfredo Asjana, José Ravelo, Julio García, Fernando Ravelo, Bartolo Duquela y Rafael Luna.

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No es fácil adentrarse en un libro de 332 páginas con la presbicia, pero en otra ocasión volveré con por lo menos dos entregas más, una de baloncesto femenino.

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SQUEEZE PLAY: Misoneísta, que se opone a las novedades…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los Metros de Santiago cargaron, molieron y comieron cañas…Ahora el asunto es entre cibaeños…Metros de Santiago y Gigantes de San Francisco de Macorís…!Difícil para Santana Martínez!…Junior golpea la pelota, que sale como un bólido del estadio y no tiene que correr ¡Camina, Caminero!…Disfrutamos la declaración de la Asociación Ecuestre Nacional (ASENA) como Patrimonio Cultural Municipal…Bonita actividad encabezada por el alcalde Ulises Rodríguez y la vicealcaldesa Mariana Moreno…Arnulfo Gutiérrez, presidente Ad Vitam de Asena y padre del Paso Fino, estaba feliz con la actividad…Su heredero, Arnulfo Gutiérrez Almonte ocupó un puesto de honor como presidente actual de Asena…El alcalde Rodríguez valoró esta escogencia del Concejo de Regidores…Además de los regidores, estaban Arismendi Dájer y Luis José Cruz…Los caballistas Militico Llaverías, Josué González, Alberto Menicucci, Álvaro Gómez y Héctor Pérez…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que no olvide a Brenda Sánchez por el Clúster Turístico y Pappy Pérez, Director Municipal de Deportes…Por hoy, out 27.