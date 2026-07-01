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Deporte

Pica y se Extiende

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Silvino Pichardo eljacaguero
Silvino Pichardo

Tuto Tavárez

(1 de 2 y quizás 3)

Hurgando ¡Qué fino! En el libro “Nuestro Baloncesto Romántico” de Antonio Valdez, encontramos nombres sonoros que vamos a  citar.

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Es oportuno aclarar, que este libro trata del baloncesto en la etapa de 1923 a 1973, cuando cumplió el medio siglo.

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Tomaremos los nombres de forma aleatoria, según vamos hojeando y ojeando, el libro.

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El 13 de mayo de 1929, se fundó en Santiago, el Club Atlético Cibao, la primera entidad deportiva dedicada al baloncesto en esta ciudad.

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El presidente del Club Atlético Cibao fue Ramón Asencio, además, Rafael Menicucci, Marcos Villamán, Luis Castillo y Héctor Franco Santoni.

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El primer campeonato nacional tiene fecha de 27 de febrero de 1941, con los equipos Negros del Ozama, Gigantes de Atenas y Deportivo Santiago (Los Pollitos).

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Santiago tenía a Silvino Pichardo, Tabaré Carrón, Saulio Pichardo, Rafael Despradel, José Juan Gómez (Hollywood), Juan Podestá, Héctor Ramírez, Enrique Tarazona, César Smester, Héctor “Bullo” Stefani, Pedro Julio Estévez, Augusto Batlle y Carlos Podestá.

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Silvino Pichardo fue el segundo mejor anotador con 118 puntos en 11 juegos para 10.8. El líder fue Mario Espínola del Ozama con 127 y 11.5, Máximo Bernard fue tercero con 114 y 9.5 y Juan José Gómez serie 31 tuvo 114 para 10.03, un juego menos.

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En un campeonato intercolegial, encontramos entre los jugadores de la Normal a Domingo Ernesto Pichardo (Monchí) y la Universidad a Héctor García Godoy, expresidente entre 1965-1966.

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La nomina de Santiago tenía a Oscar Gobaira, Rafael Uribe, que podría ser el padre del actual presidente de FEDOMBAL y de nombre homónimo, Pucho García, Servio “Mayor” Fernández, Nelson Febles, Fernando Ramírez, Agustín Verdejas, Julio Estrella, Gilberto Guerra y Mimo Estrella.

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El santiaguero Víctor Sued llevó el baloncesto allende los mares,  hizo ruido internacional, conduciendo al campeonato al centro educativo Taft High School, en Waterloo, Connecticut, Nueva York.

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Sued regresó a Santiago, vistiendo el uniforme de la Ciudad Corazón en un torneo nacional, el cual ganaron con buenas actuaciones de Víctor y Oscar Gobaira.

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En ese evento figuran nombres como, Virgilio Travieso Soto,  Leo Antuñano, Tavito Estrella, Silvano Lora, quien luego fue un tremendo pintor, Mario Ortega (El Águila) y una estrella en San Francisco de Macorís era Vincho Castillo.

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No sé si mordí más de lo que podía masticar, pero, ahora es que falta mambo.

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