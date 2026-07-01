Tuto Tavárez

(1 de 2 y quizás 3)

Hurgando ¡Qué fino! En el libro “Nuestro Baloncesto Romántico” de Antonio Valdez, encontramos nombres sonoros que vamos a citar.

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Es oportuno aclarar, que este libro trata del baloncesto en la etapa de 1923 a 1973, cuando cumplió el medio siglo.

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Tomaremos los nombres de forma aleatoria, según vamos hojeando y ojeando, el libro.

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El 13 de mayo de 1929, se fundó en Santiago, el Club Atlético Cibao, la primera entidad deportiva dedicada al baloncesto en esta ciudad.

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El presidente del Club Atlético Cibao fue Ramón Asencio, además, Rafael Menicucci, Marcos Villamán, Luis Castillo y Héctor Franco Santoni.

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El primer campeonato nacional tiene fecha de 27 de febrero de 1941, con los equipos Negros del Ozama, Gigantes de Atenas y Deportivo Santiago (Los Pollitos).

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Santiago tenía a Silvino Pichardo, Tabaré Carrón, Saulio Pichardo, Rafael Despradel, José Juan Gómez (Hollywood), Juan Podestá, Héctor Ramírez, Enrique Tarazona, César Smester, Héctor “Bullo” Stefani, Pedro Julio Estévez, Augusto Batlle y Carlos Podestá.

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Silvino Pichardo fue el segundo mejor anotador con 118 puntos en 11 juegos para 10.8. El líder fue Mario Espínola del Ozama con 127 y 11.5, Máximo Bernard fue tercero con 114 y 9.5 y Juan José Gómez serie 31 tuvo 114 para 10.03, un juego menos.

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En un campeonato intercolegial, encontramos entre los jugadores de la Normal a Domingo Ernesto Pichardo (Monchí) y la Universidad a Héctor García Godoy, expresidente entre 1965-1966.

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La nomina de Santiago tenía a Oscar Gobaira, Rafael Uribe, que podría ser el padre del actual presidente de FEDOMBAL y de nombre homónimo, Pucho García, Servio “Mayor” Fernández, Nelson Febles, Fernando Ramírez, Agustín Verdejas, Julio Estrella, Gilberto Guerra y Mimo Estrella.

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El santiaguero Víctor Sued llevó el baloncesto allende los mares, hizo ruido internacional, conduciendo al campeonato al centro educativo Taft High School, en Waterloo, Connecticut, Nueva York.

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Sued regresó a Santiago, vistiendo el uniforme de la Ciudad Corazón en un torneo nacional, el cual ganaron con buenas actuaciones de Víctor y Oscar Gobaira.

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En ese evento figuran nombres como, Virgilio Travieso Soto, Leo Antuñano, Tavito Estrella, Silvano Lora, quien luego fue un tremendo pintor, Mario Ortega (El Águila) y una estrella en San Francisco de Macorís era Vincho Castillo.

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No sé si mordí más de lo que podía masticar, pero, ahora es que falta mambo.

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SQUEEZE PLAY: La Ruta 66, con casi 4,000 kilómetros de longitud, atraviesa Estaos Unidos, construida en 1926, hace 100 años, este trazado conecta las ciudades de Chicago y Los Ángeles, cruzando 8 estados intermedios. Fue la primera carretera asfaltada de USA y tardó 12 años en hacerse… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Héctor Cepín tiene un campañita para la Arena del Cibao…Cepín quiere que la llamen: Arena del Cibao Quipes Baracoeros Oscar Gobaira… ¿Qué creen?…La Liga Dominicana de Fútbol (LDF), anunció los calendarios de los torneos Apertura y Clausura…Apertura comienza el 22 de agosto y termina el 6 de diciembre…El torneo Clausura arranca el 9 de enero y finaliza el 17 de abril…Después de varios meses de entrenamientos, estamos preparado para correr los 35 kilómetros del XI Clásico MTB Patrón Santiago el domingo…Cocinorte puede ponerle mi nombre a los premios, estoy duro…Me recuerda “Mi Bola de Cristal Empañada”, “Que inventen ellos”, Miguel de Unamuno…Por hoy, out 27.