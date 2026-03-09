Tuto Tavárez

Hemos visto en las redes sociales, la carga que quieren poner sobre los hombros de Víctor Liz, en la serie final entre Pueblo Nuevo y Sameji.

Liz, tiene que usar la cabeza y la experiencia de tantos años, siendo uno de los mejores jugadores del país.

Pienso que Víctor se está poniendo presión o los adversarios, inteligentemente, lo están provocando y eso hace bajar su rendimiento en la cancha.

Liz, todavía tiene las facultades para aportar en la duela, pero debe combinarlas con la experiencia y ser una especie de dirigente en la cancha.

La vida nos va quitando facultades, pero a la vez nos va dando experiencia, para combinar ambas y seguir siendo útil.

Víctor Liz cumplirá 40 años en diciembre y ya tiene una carrera de Pabellón de la Fama, cuando llegue su momento.

Ya no se tiene los mismos ímpetus, como cuando en 2019 en Puerto Rico, donde la mayoría de refuerzos han pasado por la NBA, anotó 40 puntos en un partido.

No estamos en 2022 cuando atrapó 17 rebotes en un juego de la Liga Más Dura, como llaman a la boricua.

En 2017 en el torneo de la Isla del Encanto, tuvo un juego de 10 asistencias, otro de 6 balones robados y en 2016 bloqueó 3 disparos, sin ser un gigante.

En el Torneo Nacional de Puerto Rico, promedia 17.1 puntos, 4.6 rebotes, 2.8 asistencias, 1.3 bolas robadas y 0.1 tapón.

Y, ni hablar de su participación con la Selección Nacional donde ha sido su Capitán, en el baloncesto de la capital, en el Superior de Santiago y con los Metros en la Liga Nacional de Baloncesto.

Víctor Liz es un jugador “All Around”, que debe poner su experiencia al servicio de los jóvenes del Club Pueblo Nuevo y los demás equipos.

Sameji, con la gerencia de Joerinson Duvelsié, tiene un gran equipo y con la serie 2-0 se encamina a su undécima corona.

Ambos clubes, tiene dos grandes dirigentes, Melvin López y Maita Mercedes, con amplia capacidad para trazar las estrategias necesarias en la cancha. ¡Qué gane el que lo merezca!

SQUEEZEPLAY: Exacerbar es empeorar, irritar o intensificar algo negativo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Nuestras condolencias para el colega y mejor amigo Carlos Manuel Estrella, por el fallecimiento de su hermano Rafael Antonio Peña (Rafelito)…Murió el sábado y fue sepultado el domingo…El dominicano Otto López es el torpedero de Canadá en el Clásico Mundial de Béisbol…José Miguel Minier y sus hijos Cindy y José Rafael, como tres bebé en Universal Studio de Japón…Montando carritos de Mario Kart…En la actividad del 93 aniversario del nombre Águilas Cibaeñas en el Centro Cultural Banreservas, saludamos muchas personas…Estaban las primeras damas de la Águilas, Yini Jorge y Banreservas, Carmen Alicia Quijano…Directivos como Kristen Castro, Juan Álvarez (Peje), Iris Núñez, Carlitos Sánchez y Juan Sánchez, hijo…También, Jochy Sánchez, Adalberto De León, Elías Wehbe, Rafael Baldayac y Pappy Pérez…Memorizo a la madrina Miluxi López y su madre Xiomara…Irvin Alberti, Carlos Manuel Estrella y Luis Córdova…No la vi pero escuché que mencionaron a Iliana Rosario…Cuando uno pasa de 35 años se le olvidan cosas, perdón a los que se me borraron…Los que mencioné ayer, los obvié hoy…Si fuera una rifa como hacían antes en los barrios, ya tuvieran la lista llena…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Ludwig van Beethoven era sumamente meticuloso con su café, contaba 60 granos para cada taza, lo que equivale a 8-9 gramos molidos, buscando un infusión perfecta, contaba a mano 60 granos, ni uno más ni uno menos…Por hoy, out 27.