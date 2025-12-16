Tuto Tavárez

Julián Tavárez narró a Vian Araujo y Ricardo Rodríguez, todas las crujías que pasó para obtener una firma para el béisbol profesional.

En el podcast Abriendo el Juego, el Muñeco explicó cómo era rechazado, ya que era flaco.

Incluso, señala que duró 28 días en el Campo las Palmas, de los Dodgers de Los Ángeles, en el municipio de Guerra.

Cuando llegamos a las Palmas como scout de los Dogres en 2008, ya Julián estaba terminando su carrera como pelotero, se retiró en 2009.

Pero, ¿Por qué los Dodgers no firmaron a Tavárez si lo tuvieron casi un mes, 28 días en observación?

Era uno de los casos que se lamentaba Rafael Ávila y a cada momento le sacaba en cara a un scout, que por él no firmó a Julián. (Por respeto me reservo el nombre del scout).

Como Julián, mi primo, es de Santiago, me interese por la historia y esto me contó el mismo Ávila.

“Julián era un diamante en bruto y lo dejé en la academia para firmarlo cuando regresara al país”, me narró.

Cuando se estaba acercando la fecha de la firma, los jugadores que estaban de firmar, estaban reunidos una noche y conversaban sobre los bonos que podrían recibir.

Julián expresó con toda sinceridad: “Yo cojo lo que me den, porque yo el dinero me lo voy a ganar en Grandes Ligas”.

Esa persona escuchó a Tavárez y cuando Ávila vino a firmarlo, le dijo: “No firme el jabado ese, que él lo que quiere es una visa para quedarse en Estados Unidos”.

Ávila le dijo que eso no podría ser verdad, porque tenía condiciones para establecerse en Grandes Ligas.

“Yo lo escuché decir que firmaba por lo que le dieran, porque lo que quería era llegar a Estados Unidos”, sazonó el hombre.

Ávila, no convencido, pero quizás cuidándose de que después le dijeran “Se lo dije”, asedió a no firmarlo.

Rafael Ávila se murió, lamentando que por esa historia falsa, no firmó a Julián Tavárez. (En la próxima entrega hablaremos del brazo de goma de Condorito).

SQUEEZE PLAY: Pizpireto coloquialmente alegre, vivaz y algo coqueto…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Este miércoles será el Águila de la Semana…Al mediodía en Hodelpa El Gran Almirante…La Serie del Caribe está “Caribe”…Ahora no quieren ir a Venezuela y a México, este mismo año, invitaron hasta a Japón…Ese mismo de la bomba de Hiroshima…Sin contar la amplia actividad de este martes, donde se jugarán 6 partidos, ningún pitcher a completado un juego en Lidom…Van 254 juegos…En el torneo Juan Marichal, un especialista en completar juegos, pocos lanzadores tiran 5 entradas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, será el 5 de enero cuando se inaugurará el estadio de Loma de Cabrera que construye Julio Rodríguez…Por hoy, out27.