Tuto Tavárez

El fin de semana perdimos dos robles de los deportes de Santiago, en Baby Caraballo y Donald Gómez.

*

Baby dejó huellas en el municipio de Tamboril, donde construyó un estadio para softbol y pequeñas ligas.

*

El estadio fue llamado Nevesa en principio, que era la empresa de Baby y en la actualidad honra el nombre del también fallecido Juan Germosén.

*

En 2023, Baby Caraballo fue reconocido por el Ayuntamiento de Tamboril, en el marco de la apertura del Torneo de Softbol San Rafael, que es el Patrón de los tamborileños.

*

Su hijo Che Caraballo fue un buen piloto de automovilismo, cuando este deporte estaba en auge en el país.

*

Donald Gómez dejó una impronta como atleta y propulsor, muy ligado a la crónica deportiva de Santiago.

*

Fue uno de los primeros Directores de Deportes en esta ciudad, cuando la Secretaría de Estados de Deportes era (SEDEFIR), actual MIDEREC.

*

Jugó softbol en los torneos de la ACDS, así como la Liga 30 de Marzo, entre otras.

*

Fue exaltado en 2017 al Salón de la Fama del Deporte de Santiago, como propulsor deportivo.

*

En ese mismo ceremonial, fue exaltado, también como propulsor, el cronista deportivo Papi Pimentel.

*

Donald Gómez tiene raíces en el sector Baracoa de esta ciudad y estaba casado con doña Carmen Saint-Hilaire, hermana del ícono de la crónica deportiva Domingo Saint-Hilaire.

*

El cadáver de Donald está expuesto en la Funeraria Blandino y será sepultado este lunes a las 10:00 de la mañana, en el cementerio Cristo Vivo, del Ingenio.

*

Que descansen en paz, Baby y Donald, quienes dejaron huellas en los deportes de la Provincia de Santiago.

*

SQUEEZE PLAY: 32 piezas hay sobre un tablero de ajedrez al inicio de una partida…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Gustavo Rodríguez está muy triste por el fallecimiento de su vecino y amigo Donald Gómez…Marcel Ozuna pegó 7 jonrones en un abrir y cerrar de ojo…En Puerto Rico, Spencer Packard pegó 10 en los primeros 8 juegos…Buena dedicatoria de Abasaca a Papito Cruz del Torneo de Baloncesto Intermunicipal…Papito afanó mucho cuando su padre Papo Cruz era cabeza en el Club Gregorio Urbano Gilbert (GUG)…Por cierto, fue en la época de Papo que el barrio Libertad ganó su primer torneo…Dice el profesor Víctor Ortega desde Nueva York, que el Baloncesto Superior de Santiago será dedicado al mejor postor…No sé quién es ese…La pelota mexicana es especial…Los equipos envía un comunicado para anunciar que botaron el recoge bates…O un psicólogo…Aquí ni los conocemos…Vean, Durango dan de baja a los bat boys Pedro Ochoa y Daniel Amarillas…También, al médico Héctor Balcázar y el psicólogo Francisco Ruiz…Tijuana hizo lo mismo con la psicóloga Eva Tatiana Maldonado…Ah, Querétaro botó a los coaches Dionys César y Carlos Paulino…Hay equipos en Lidom que ganan un jueguito y hacen una tremenda celebración…Las Águilas ganan 19 de 22 y 9 corridos y les molesta que los fanáticos aguiluchos celebren…Quieren que los aguiluchos estén “entruñao” ganando…Este lunes es el Águila de la Semana…Al mediodía en Hodelpa, El Gran Almirante…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el delfín no tiene olfato…Por hoy, out 27.