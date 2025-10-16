¿Cómo es el primer día de una temporada de béisbol en el estadio Cibao?

Llegamos temprano al alegre parque de pelota y se sentía la vibra del béisbol desde el parqueo.

Me dio gusto encontrarme con el Negro Chocha en la parte frontal y le dije que solo no vemos en tiempo de pelota, me dijo que las hijas no lo dejan salir y le dije, tranquilo que es para cuidarte.

Ya en los pasillos del estadio Cibao, saludamos a Sandra López y su efectivo equipo de trabajo.

Me puse presente con la señora, le digo “Gana cuartos”, que proporciona el té y el café.

Cuando subimos al Grand Stand, vimos una batería de cronistas deportivos y muchachos de las redes, cuestionando al manager Pipe Urueta.

Seguimos para el Palco de Prensa y desde allí divisamos a Chilote Llenas conversando con Leo Sánchez.

En el terreno de juego, Iliana Rosario se desplazaba con más agilidad que Marileidy Paulino, de un lado a otro, organizando la ceremonia.

Miguel De Jesús iba de un dogout a otro buscando las alineaciones de las Águilas Cibaeñas y los Gigantes, ya que regresaba a la bocina interna.

El Palco de Prensa comenzó a llenarse y llovían los saludos, con la presencia de algunos de otras provincias.

Llegó Mario De Jesús, un exvegano, que se mudó para Santiago y tendremos que soportar durante 3 meses.

Salí a saludar la formidable pareja de Leo Sánchez y doña Gracielita, quienes adornaban las gradas y nos hicimos un selfie, sin José Miguel Minier.

Puntual, comenzó la ceremonia de inauguración y salieron al terreno, Víctor García Sued e Iris Núñez, presidente y vicepresidenta de las Águilas. Así como el ingeniero Félix García y su hijo Gustavo ejecutivos de la Comercializadora de Eventos Deportiva del Cibao.

Acompañaron a Leonardo Aguilera hasta el home para la ceremonia, donde estaba doña Isabel Quijano de Aguilera, los hijos, incluyendo mi sobrino Leito y 4 nietos.

Luego Aguilera lanzó un chorrito hacia el plato y el Cachorro Dolciné dijo que fue una recta a 102 millas.

Pappy Pérez Encomendó Apolinar Peralta subir Aguilera al Palco de Prensa y es la primera vez que no logra un objetivo, ni con la ayuda del presidente Américo Cabrera.

SQUEEZE PLAY: Aguil de Aguilera y Aguil de Águila son parecidos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…”Esa recta se pareció a cuando Aguilera jugaba béisbol en Pueblo nuevo y le decían el Pollo”, tumbó polvo Héctor Cepín…La ovación grande en el palco de Prensa fue cuando llegó Paquete Fernández…Irving Alberti, el “Bebo” estuvo muy activo en el estadio…Se iba armar la “Guerra” porque Norvi estaba en el otro lado del Palco de Prensa…Carlos Manuel Estrella llegó en el sexto inning y las Águilas hicieron 4 carreras…!Faltaba yo”, gritó…Hizo falta el play by play de Lidom en la primera fecha…Por los Leones lanza Bermúdez y por las Estrellas Romero, es casi lo mismo…Me observó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en el estadio Cibao no hay anuncios de cervezas y eso preocupa a Fracatira…Por hoy, out 27.

Pie de foto

Doña Gracielita, Leo y yo