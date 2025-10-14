Llegó el Día RD, no solo D, porque no es Normandía, hoy comienza la pelota de República Dominicana.

*

Seis equipos salen al terreno vociferando que serán campeones y fanáticos que sin jugar ni un inning, se creen campeones.

*

Ahora, se agrega otro predictor, la Inteligencia Artificial (IA), que ya sabe hasta quien va a ganar el Mundial de Fútbol del próximo año.

*

Al final, 5 de 6 se equivocan en sus predicciones y vaticinios sin lógicas y solo cargados de fanatismo.

*

Esa cuerda del play, muchas veces es aderezada por ataques personales y no solo participan fanáticos comunes, sino profesionales al servicio de los equipos.

*

Pero, razonaban los mayores, que eran sabios por naturaleza y experiencia, cada cabeza es un mundo.

*

Aunque, por el tamaño de su cabeza, tengo un amigo, que debe tener, mínimo, dos mundos.

*

Vamos a disfrutar el campeonato 2025-2026, que con mucha justicia Lidom dedica a Juan Marichal.

*

Un acierto, del organismo rector de la pelota dominicana y su presidente Vitelio Mejía, porque Marichal merece cualquier reconocimiento.

*

¡Caramba! El sábado juegan Cibao FC y las Águilas Cibaeñas, los dos equipos con sede en Santiago.

*

Y jugarán en el Norte, Cibao FC visita a Moca FC en el estadio Moca 85 y las Águilas Cibaeñas a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier.

*

Llegó la pelota, llegó navidad, pero nos faltan muchos que se adelantaron en el viaje, esa es la rueda de la vida. ¡Playball!

*

SQUEEZE PLAY: Cucañas es un juego popular que consiste en trepar por un palo engrasado o enjabonado para recoger un premio…Ah, lo conocía como palo encebao…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Me perdí la visita de Diego Forlán al Cibao FC…Cuando me enteré ya era tarde…Forlán el mejor futbolista del Mundial 2010 en Sudáfrica…Todo el que pisa el césped del estadio del Cibao FC queda impresionado, así se lo dijo Forlán al ingeniero Manuel Estrella…Otro que se quedó con la boca abierta, cuando vio la bombonera del Cibao FC, fue el ministro de Turismo David Collado…En una de las imágenes vi otro Ministro, Anthony Marte…El santiaguero Luis Benítez, pana full de Clasicóm será inmortalizado al Pabellón de la Fama…Por cierto, Clasicóm, el hombre de la salsa urbana, tiene méritos para ser llevado al Pabellón de la Fama…Pregunten a Luisín Mejía por todas las medallas Centroamericanas, del Caribe y Panamericanas, que ganó Rouel Camilo Pier Jerez (Clasicóm)…Como taekwondoísta su apodo era el (Clásico)…Uno de los apagones me daño la computadora…Pero, lo que más me duele es que no pude recuperar el disco duro con un montón de artículos, biografías, escritos interesantes y fotos…Ni la nevera que se daño el lunes me dolió tanto…Estoy pensando volver a manuscrito en mascotas y una tinaja…Problema resuelto…En la celebración del baloncesto del Congo, llegó la policía y lanzaron fuegos artificiales…Sazonaron el lugar con pimienta…Así no grises…La Asociación de Boxeo de Santiago, que preside Miguel Martínez, celebrará desde este viernes, el Torneo Nacional Femenino…Serán 32 provincias en el techado de Las Carreras…Dedicado a Elvira Garrido y con el respaldo de la Alcaldía de Santiago, que preside Ulises Rodríguez…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, eritema se llama el enrojecimiento de la piel condicionado por una inflamación…Por hoy, out 27.