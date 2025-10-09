Tuto Tavárez

Este viernes es el día, en que el béisbol y el compromiso social, se unen por una gran causa.

Desde la 1:00 de la tarde, en el estadio Cibao, los archirrivales Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas estarán midiendo fuerzas.

Es el juego que organiza el Club Rotario Santiago Gurabito, siempre en beneficio de una causa importante y necesaria.

Nos informó Juan Ramón Reyes, una de las cabezas organizadoras del evento, que con el producido se construirán dos acueductos.

Juan Ramón Reyes

Uno será en Yaroa y el otro en Gurabito de Yaroa, donde todavía cargan el agua en lata, de los ríos, arroyos y manantiales.

De acuerdo a Reyes, una partida será destinada para comprar y donar, vacunas contra el polio.

Dos causas que merecen todo el reconocimiento de la ciudadanía, por lo que exhortamos a respaldar este encuentro.

Viernes a la 1:00 de la tarde, indica que ya a las 4:00, usted va camino a su casa.

Solamente son 200 pesitos la entrada, los cuales pagaré con mucho gusto y exhortamos a los demás hacer lo mismo.

Como es para dos acueductos, esos 200 pesos, son solamente dos garrafones de agua.

Habrá transmisión del partido, como es costumbre y quienes se anuncien estarán colaborando.

También, me informó Juan Ramón Reyes, que previo al encuentro se hará un reconocimiento a José Cordero, Chichilo para uno y el Brother para otro.

Es un reconocimiento a la labor que realiza Chichilo con los niños, especialmente en la comunidad de Pontezuela.

Que por cierto, Chichilo se quejó recientemente, que no tiene un terreno donde entrenar los niños tiene.

Póngalo en agenda, 1:00 de la tarde este viernes 10, nos vemos en el estadio Cibao, para la primera cuerda entre azules y amarillos.

