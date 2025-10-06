Tuto Tavarez

En cualquier liga, 50 jonrones son 50 jonrones y 158 empujadas, son 158 empujadas.

Esos números los ha puesto el dominicano, nativo de Santiago, pupilo de la Escuela William Valdez, defensor de la primera base, Lewin Díaz.

El quisqueyano bateador zurdo, ha sido una sensación e la Organización Coreana de Béisbol, conocida por las siglas (KOB) y que juega en Corea del Sur.

Para que tenga una idea de lo que ha hecho Díaz en Corea, después de sus 50 cuadrangulares, el segundo tiene 36, una diferencia de 14.

En encasillado de carreras impulsadas, donde Lewin tiene 158, el que le sigue tiene 108, una diferencia de 50.

Lewin Díaz en 144 juegos, tiene 551 turnos oficiales, en los cuales ha disparado 173 hits y su promedio es de 314 de average.

Adereza esos guarismos con 32 dobles, 93 carreras anotadas, 60 bases por bolas, 100 ponches, OBP de 381, Slugging de 644 y OPS de 1.025, con una base robada en un intento.

Entre los dominicanos que juegan en la KOB, está Mel Rojas Jr., quien batea 239 con 14 jonrones.

Luis Liberato, quien comenzó en México, batea 313, de 246-77, con 10 para la calle y 39 llevados al plato.

Por allá está también, Estevan Florial, quien batea 271 con 8 estacazos fuera del parque. Figura como dominico-haitiano.

Como lanzadores figura, Gerson Garabito, quien tiene 4-4 con 2,64, en 15 juegos lleva 78.1 de entradas, 56 hits, 23 carreras limpias, 37 bases y 84 ponches.

También, Raúl Alcántara con 8-4 y 3,27, con 19 juegos, 121.0 capítulos, 125 hits permitidos, 44 carreras limpias, 10 transferencias y 92 ponches.

Otro pitcher dominicano es Denyi Reyes quien tiene marca de 4-3 con efectividad de 4,14, con 50.0 episodios, 51 hits, 23 carreras limpias, 12 bases y 39 ponches propinados.

No sabemos si jugarán, pero Lewin Díaz pertenece a las Estrellas Orientales y Gerson Garabito es un estelar con las Águilas Cibaeñas.

SQUEEZE PLAY: Chilote es Argentina son los emigrantes de Chile, especialmente lo que van del archipiélago de Chiloé… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Brinqué a Christopher Mercedes que en Corea tiene 3-3 con 4,47 y 41 ponches en 46.1 de entradas…Preocupa que Edwin “Gato” Frías no ha podido debutar con el Cibao FC este año…Parece que la lesión de Frías es seria…Además, es el back up de Miguel Lloyd…Pichi es humano y necesita descanso…Los dominicanos somos bellacos…Vladimir Guerrero Jr., tiene los Yankees de Nueva York con el agua al cuello…Julio Rodríguez, Jorge Polanco, Víctor Robles y Luis Castillo tiene a los Tigres de Detroit asustados…Teoscar Hernández no lo quieren ver en Filadelfia ni en pintura…Paolo Modolo está “dao al pecao” con la selección Sub-20 de Italia…Cuba empató con Italia 2-2…Eso para Cuba, es una contundente victoria, un país sin tradición futbolera…Estados Unidos le ganó 9-1 a Nueva Caledonia, parece una pizarra de béisbol…Pero, Estados Unidos le ganó 3-0 a una potencia, Francia…Brasil, el gigante futbolero sigue siendo un desastre…Cayeron 2-1 frente a Marruecos…Pero, vamos a esperar, que a veces no es como se comienza…En la premiación de los atletas por parte de la ACDS, si hay nominados en softbol…Solo que quien hizo la nota se le escapó…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Tanatosis se llama la estrategia de defensa de algunos animales, que consiste en hacerse los muertos…Por hoy, out 27.

Pie de foto

Lewin Díaz