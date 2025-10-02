Tuto Tavarez

Un domingo en el Congo, un largo conversatorio con viejos amigos, un encuentro con las raíces, no tiene precio.

*

Eso lo vivimos el pasado domingo, cuando inspirado por Joaquín Rodríguez, fuimos a la “Embajada de Doña Pola”.

*

Joaquín, en la distancia, porque está en Estados Unidos, quiso reconocer a cinco grandes figuras del barrio el Congo.

*

Los baloncestistas José Caba y Mon Meléndez, el árbitro Fiba, Robinson Aracena y José Luis Aracena, primero jugador y después presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago. También el gran sonero de esta ciudad Felo Núñez.

*

Los anfitriones eran Max Sánchez “El Hijo de Pola”, Baby Peña, Che Polanco, Luis Disla, Juan “Kito” Nolasco y muchos se conectaron por Zoom,

*

José Caba, llegó puntual, a la hora citada y comenzaron los saludos y los relatos de anécdotas con el Pegote. (Así decimos a Caba en el Congo).

*

Mon Meléndez llegó con la ropa empapada, bendecido por las lluvias y contento por el encuentro.

*

Los homenajeados recibieron una taza personalizada con su figura y nombre, una placa y un vino.

*

Caba recibió una revista de cuando fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte de Santiago y cuando daba las gracias se trancó y asomaron las lágrimas.

*

En el encuentro había de todos como en botica, cervezas de varias marcas, Smirnoff, Mabí Millón y agua.

*

Joaquín Rodríguez estuvo atento a que todo quedara bien desde New York, igual que Domingo Santos y Rubén Rodríguez en Boston.

*

Miguel Grullón, empresario dueño de Mabí Millón, envió un cargamento desde Santo Domingo y Che Polanco completó con pollos, cazabe y pan.

*

El ingeniero Rigoberto Santos llamó desde Rusia, Junior Santos desde Canadá, Johnny Díaz desde la Capital, Aniano Fernández desde la Florida y Moreno Rodríguez que estaba a dos esquinas, no llegó.

*

La pasamos de maravilla, recordando cuando éramos niños y adolecentes, la lluvia no paró la fiesta ni tuvimos que caminar sobre el lodo del antiguo Congo

*

SQUEEZE PLAY: República Democrática del Congo, cambió a Zaire en 1971, pero en 1977 volvió a ser llamada República Democrática del Congo, tras el fin del régimen de Mobutu Sese Seko… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Saludamos la exaltación de Rubén De Lara a la inmortalidad del deporte vegano…Domingo Saint-Hilaire lo hubiese disfrutado muchísimo…Como que lo de la franquicia de Puerto Plata se enfrió…El 15 ¡Playball! Sin la Novia del Atlántico…Si fuera Apolinar Peralta consigue la franquicia “Pal isa”…Cibao FC no puso toda la carne en el asador contra Defence Force el miércoles…Fue buena la estrategia de Junior Scheldeur de descansar sus jugadores estelares…Tres partidos en una semana…Domingo con O&M…Miércoles con Defence Force…Y el sábado van con Pantoja…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, A Priori es Previo A…Por hoy, out 27.

