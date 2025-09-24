La presencia de corredores dominicanos en los grandes maratones, se ha hecho habitual.

El domingo se corrieron dos importantes maratones, como fue el de Berlín y el de Buenos Aires.

En ambos hubo dominicanos que cruzaron las metas y recibieron sus medallas, elevando el pabellón tricolor.

En el Maratón de Berlín participó un jovencito santiaguero, llamado Alfredo Gómez Lajud.

Alfredo, a quien vemos con su madre Shannie Lajud en la foto y mordiendo la medalla, es nieto del doctor Gómez Estrella, fallecido y que fue un galeno muy apreciado.

Pues bien, Gómez Lajud recorrió las calles de Berlín hasta llegar a la meta en tiempo de 3 horas, 52 minutos y 13 segundos.

Gómez Estrella se mantuvo con tiempo entre 5:36 y 5:21 cada 5 kilómetros., de los 42.195 que comprende la ruta.

Mientras tanto, el veteranísimo maratonista Emilio Martínez Balbuena, también de Santiago, corrió el Maratón de Buenos Aires.

Martínez Balbuena hizo el recorrido por las calles de Argentina, en tiempo de 2 horas, 58 minutos y 12 segundos.

Los primeros 5 minutos lo hizo en tiempo de 4:11, mejorando a 4:08 en los siguientes 5 kilómetros.

Ese fue su mejor tiempo 4:08, ya que en los siguientes tiempos parciales de 5 kilómetros, se desplazó entre 4:09 y 4:13.

Como era de esperarse los africanos dominaron en el Maratón de Berlín, tanto en varones como hembras.

Pero, Emilio Martínez Balbuena no es segundo de nadie y en Buenos Aires, fue el primero entre los corredores de 60-64 años.

El gran Emilio hizo el recorrido en tiempo de 2 horas, 58 minutos y 12 segundos.

También, corrió el Maratón de Buenos Aires, el dominicano Nelson Yan Charles, quien fue octavo en 45 y más años, con tiempo de 2:42:32.

SQUEEZE PLAY: In situ, es un latinismo que significa “En el lugar”…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Créditos s José Miguel Minier por los datos de maratones…Nos llamó la atención, que en una nota del Baloncesto Superior de Tamboril, decía el municipio Pajiza Aldea…Preguntamos a Nelky De León y esta fue la explicación…”Fue un nombre que utilizaba el poeta Tomás Fernández Franco para referirse a Tamboril”…Agrega que también la llamaba, “La Villa de los Amarres”…El sábado arranca el Baloncesto Superior de Tamboril, dedicado a Héctor J. Cruz, Copa Miderec y transmitido por Moisés Peña (Melquiel)…Otra aclaración, pero de Leo Sánchez…Sobre el torneo de golf de Funglode que fue el lunes, Leo aclara, que en Estados Unidos se buscan los campos de golf los días de la semana, especialmente lunes…La razón es que son más baratos en el alquiler que sábado y domingo…Además, de que son clubes privados y los lunes los socios no juegan porque están trabajando…Hay que aprender…ESPN transmitió el juego de Cibao FC y el FC Juventus, donde los cibaeños ganaron por goleada 3-0…Destacaban los narradores y comentaristas del juego de fútbol, que Santiago tiene como actividades deportivas principales, las Águilas Cibaeñas y el Cibao FC…También, elogiaron mucho, el Samán que está detrás de una de la portería del estadio Cibao FC…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el periodista Tony Rodríguez es el “Barón del Teleférico”, el primero que se montó y el último…Por hoy, out 27.