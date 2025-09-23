Tuto Tavárez

Aunque no es tradicional que un evento de golf se celebre un lunes, la versión 23 del Torneo de Funglode se realizó el lunes 22, comienzo de semana.

*

El evento fue en el prestigioso Harrison Meadows Country Club, que está ubicado en 123 North Street, Harrison, New York.

*

La ciudad de Santiago estuvo representada por un formidable “foursome”, es decir, cuatro golfistas probados.

*

José Miguel Minier, Apolinar Núñez, Leo Sánchez padre e hijo, recorrieron los 18 hoyos del famoso campo.

*

La inscripción en el torneo tuvo un valor de 3,500 dólares y era limitado por razones de espacio.

*

Leo Sánchez pagó 7,000 dólares por él y el hijo y Minier y Apolinar sacaron 3,500 de los verdes cada uno.

*

Como presidente del Santiago Golf Club, fue invitado especial, no a jugar, el empresario José Clase.

*

El evento contó con la presencia del inmortal de Cooperstown Juan Marichal, a quien estuvo dedicado el evento.

*

Pero, también, estuvo un futuro miembro de Cooperstown, como es el dominicano Albert Pujols.

*

Incluso, vimos a Pujols hacer un disparó que entró en el hoyito, para terminar su recorrido entre aplausos.

*

Previo a la salida de los jugadores, en lo que se conoce como el “Drive de Salida”, estuvo el doctor Leonel Fernández, quien preside la Funglode.

*

Ya fuera del campo de golf, los golfistas y los invitados disfrutaron de una opípara cena, que estaba incluida en el precio de inscripción.

*

Cuando Chicué Pichardo y Paolo Modolo llamaron para inscribirse, ya se había llenado y tuvieron que quedarse. (Usaron tácticas dilatorias).

*

El evento tiene un fin filantrópico y ya se han realizado 23 ediciones, tanto en República Dominicana, como en los Estados Unidos.

*

SQUEEZE PLAY: Soy fanático de Bonny Cepeda por una salsa que grabó, la cual lleva por título El Hijo de Madam Inés. Me pregunto cómo yo no escribí ese tema, solo que el nombre fuera El Hijo de la Vieja Merced. Mercedes Peña “La Vieja Merced era mi abuela querida, que no la olvido. Y para ser más mariano, mi otra abuela inolvidable, era María Guadalupe Tavárez……¿Falta mucho para el 27 de febrero?…24 de septiembre Día de las Mercedes…Yo tenía un sueño, pero se convirtió en pesadilla…Soñaba que en esta fecha se corriera el Maratón Las Mercedes…Saliendo de Santiago hasta el Santo Cerro…Pero nadie me hizo caso…Incluso, hace varios años se lo propuse a un funcionario y me dijo, “Eso no me aporta nada en término de votos”…!Qué decepción me llevé!…Entonces, decidí soltar eso y no hacer planes que no estén en mis manos realizarlos…Estoy retirado de todo…Chilote Llenas cumpleaños este 23 de septiembre…El mismo día que en 1956 Osvaldo Virgil debutó en Grandes Ligas…Los Mets de Nueva York con récord de fanáticos en una temporada…Récord de ventas, con televisión, radio y proventos…!Qué Susto!…Digo, ¡Qué Soto!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, baja el telón, sube el telón, escribo un párrafo y lo guardo. Baja el telón, sube el telón, escribo otro párrafo y lo guardo, bajo el telón, sube el telón, escribo otro párrafo y lo guardo. ¿Cómo se llama la obra?…Por hoy, out 27.