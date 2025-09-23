Tuto Tavárez

No se diga más, la inauguración del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, en New York, fue un ¡Canastazo!

Y como fue un canastazo, de seguro que habrá más, oíste Thomás. Damos la autoría a Carlos Manuel Estrella.

Somos amantes de la creatividad y lo sucedido en la apertura del Baloncesto de la capital, fue eso.

Cruzaron allende los mares, para utilizar un escenario de NBA, como es el Prudential Center, de New Jersey y fue un gran éxito.

A pesar de ser una época donde compitieron con la recta final de la serie regular del béisbol de Grandes Ligas, la asistencia fue extraordinaria.

Uno se imagina el éxito que sería un fin de semana de baloncesto dominicano en el Madison Square Garden, en el centro de New York.

Fue una idea sin desperdicios de los organizadores, pero que no se quedó en idea, sino que se ejecutó.

Quedará para la historia ese primer juego entre los clubes Bameso y Mauricio Báez.

Démosle al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Excelente iniciativa del presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, Diego Pesqueira, la pescó.

Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto y Kelvin Cruz el ministro de deportes, quien hizo el saque de honor.

Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicana y Luisín Mejía, de Centro Caribe Sport, que respaldaron con sus presencias.

El cónsul dominicano en New York, Chu Vásquez, así como a Grillo Vargas, Ydanis Rodríguez y las decenas de dominicanos que dijeron presente.

Ah, otra cosa buena y de justicia que tiene el torneo número 49, es que está dedicado a uno de los mejores de esta disciplina, Evaristo “Felo” Pérez. Ese no es un provento.

SQUEEZE PLAY: Ex professo, expresión latina que significa “Hecho intencionalmente”…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Consejo de Juan Lagares, Capitán de las Águilas Cibaeñas a los jugadores, “Salgan temprano que el transito en Santiago está difícil”…Ramón Castillo, quien fue un gran lanzador amateur apodado Silvano por su parecido a Silvano Quezada, estuvo ayer mirando en las prácticas de las Águilas…Atención José González, pregunta Anibita Morel Medina, ¿Qué si el equipo de cátcher llegará de aquí a los Reyes?…Elevamos nuestra voz de protesta por el atropello que hizo la Policía el sábado al colega Ezequiel Sosa…Ezequiel estaba frente a su casa, se identificó y así lo montaron en un sucio camión…Federico Basilis hizo una entrevista que pasará en su programa…Por cierto, dice Basilis, que cuando lo Digesett se roban una licencia, después el dueño aparece con 40 multas, porque cuando no tienen nada que hacer o la pesca ha sido floja, comienza a llenar papeles…Y agrega José Adriano Rodríguez que aparecen multas hasta en otros pueblos, que las personas nunca han ido…En la Asamblea de la ACDS el domingo, Apolinar Peralta le pidió la recta prestada al Endiablao, Jean Carlos Henríquez…Entonces, Américo Cabrera acudió a Satanás Heredia y tiró un encendido discurso…Pleito entre compadres…Cuando Pappy Pérez propuso que no hubiese canastas en la cena navideña, Elías Wehbe le cortó los ojos…Súper Profe, no me invite al torneo de baloncesto, que usted no es de ahí…Lo dejan fuera de la foto…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Gabriel Fernández, del Cibao FC está de cumpleaños y Pili lo celebrará con paleta…Por hoy, out 27.