Tuto Tavárez

¡Hola, República Dominicana! Con ese saludo, autoría del gran Mendy López, saludo y aplaudo la escogencia de Miluxi López como madrina de las Águilas Cibaeñas.

*

Miluxi es hija, de lo cual se siente orgullosa, del gran Mendy López y doña Xiomara, pero no es esa la razón de que la eligieran madrina de los aguiluchos.

*

Miluxi tiene méritos propios, porque es una joven preparada, con una gran vocación a servir a los demás.

*

Siendo ella una jovencita, se dedicó a darles las manos a niños y jóvenes con problemas, en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAID.

*

Especialmente a los más necesitados, desde su profesión de psicóloga y el trabajo que realiza con los niños del CAID.

*

En tiempos en que la salud mental está en un deterioro mundial, Miluxi lleva a luz desde su profesión de Psicóloga.

*

Con la elección de Miluxi López, las Águilas Cibaeñas siguen rompiendo esquemas y dando un paso adelante.

*

No es secreto, que las madrinas de los equipos surgían de los mismos accionistas de los clubes, sin excepción.

*

Recordamos en la temporada 1997/1998, que las Águilas fueron campeones, la madrina fue Wendy Cárdenas, hija del inolvidable Moñón Cárdenas.

*

Las Águilas bajaron al terreno de juego en 2012/2013, cuando eligieron a Pamela Fermín madrina y en 2026/2017 Ana Patricia Pichardo Llenas.

*

Se fueron a las cabinas de transmisiones en 2017/2018 con la elección de Annette Michelle Cabral, siguiendo en 2021/2022 con Laura Amelia Fermín.

*

Cuando las Aguilas Cibaeñas escogieron como madrina a María Laura Vásquez Fernández en 2019/2020, dieron el mayor ejemplo de inclusión y todo un país aplaudió, sin importar colores.

*

Siguieron esa línea en el difícil 2020/2021, poniendo la cinta a la doctora Ronnici Diley Sánchez, cuando el mundo era atacado por el Covid-19.

*

Laura Raquel Guichardo representó la rama femenina en el 2022/2023. En 2023/2024 Melany Bergaglio y el año pasado a María Victoria Bayo.

*

Por ser hija de Mendy y Xiomara, por el trabajo que realiza con niños y jóvenes, por ayudar a muchas personas con problemas mentales, ¡Suerte, Miluxi!

*

SQUEEZE PLAY: Si la memoria no me engaña creo que en una ocasión las Estrellas Orientales pusieron de madrina a la pesista Wanda Rijo…Falta mucho para el 27 de febrero?…Los Mets engañaron a Juan Soto, vale mil millones…! Sufran envidiosos del éxito ajeno!…En el fútbol de Colombia hay un lío con el árbitro Andrés Rojas, porque sacó una roja a un jugador…Ahora a Rojas le quieren sacar doble amarilla…Este lunes comienzan las prácticas de verdad de las Aguilas…La semana pasada fue tope…El martes Cibao FC recibe la Juventus Les Cayes, de Haití…Los futbolistas haitianos no pueden jugar en su país y son itinerantes…El martes son home club en Cibao FC…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el martes es la rueda de prensa del baloncesto de Tamboril, dedicado a Héctor J. Cruz…Por hoy, out 27.