Tuto Tavarez

En mi más reciente visita a Santo Domingo, me encontré un tesoro que buscaba con avidez.

*

Se trata del libro; Fútbol Solo Fútbol, Mi Legado, escrito por Jorge Rolando Bauger con prologo de su hijo Jorge Allen.

*

Es un golazo de Jorge Rolando y una asistencia de Jorge Allen, con un contenido extraordinario del fútbol.

*

Jorge Rolando nació hace 74 años, 15 de febrero de 1951 en la Patagonia, Argentina, un país de grandes futbolistas.

*

Pero, hace 45 años, la defensa de la albiceleste y campeona del Mundo, se descuido y los dominicanos le robamos ese preciado balón marca Bauger.

*

Ese escamoteo de balón es justificado, porque Jorge Rolando ha sido pieza clave en el crecimiento de este deporte, en este país beisboleros y basketboleros.

*

Como de poeta y loco, todos tenemos un poco, el libro tiene una décima al fútbol, del propio Jorge Rolando y la comparto con los lectores.

*

Les hablaré de un deporte que practico con devoción/ un universo de pasión/ es como un gran soporte/ que me sirve de transporte/ cuando entro a la cancha/ y juego a mis anchas/con toda la magia del baló/correteando de emoción/así la vibra me engancha.

*

Defensa, medio o delantero/la pasión no me importa/cualquier lugar me conforta/diversión es lo que quiero/hasta hago de portero/y me pongo las zapatillas/pa’ poder entrar en el onceno/y verme en el terreno/en el juego que maravilla.

*

Entre pateos y regates/se cabecea la pelota/aunque se juegue con ojota/llegamos hasta el desgaste/siendo el fútbol obra de arte/los goles son histéricos/se siente uno colérico/y nos huele adrenalina/cuando nos muestran cartulinas/o nos roban el esférico.

*

Un pitazo del inicio/en el círculo central/pone la bola a rodar/y se escuchan los bullicios/de los hinchas es oficio/apoyar con tooo’asu team/como si fuera un gran dream/jugamos con el corazón/abrazando la ilusión/de llegar a un buen fin.

*

Lo que yo más lamento/es que tarde o temprano/se me irá de las manos/este entretenimiento/con esto no me arrepiento/la decadencia llegará/”Allen” me sustituirá/porque a jugar ya le enseñé/y la antorcha le pasaré/el fútbol en él continuará.

*

SQUEEZE PLAY: San Caralampio es el patrono de los borrachos…Por eso Fracatira lo venera…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Si yo fuera Pipe Urueta, manager de las Águilas Cibaeñas, anunciara El Endiablao para abrir el primer partido…Es el jugador más famoso y que todos quieren ver…En la página de Momento Deportivo rompió récord de visitas, la columna dedicado al Endiablao…El domingo continúa la final del béisbol amateur de Santiago…Cienfuegos y Tamboril con la serie 1-1…Hasta doña Kristen Castro se detuvo a observar el bullpen del Endiablao…El 10 de octubre es el juego entre Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas, que organiza el Club Rotario Santiago Gurabito…Es un partido benéfico, que se juega desde hace 40 años, me informó Juan Ramón Reyes…El producido de este año será para la construcción de dos acueductos…Uno en Yaroa y el otro en Gurabito de Yaroa…Además, se saca una partida para vacunas contra el polio…Los fondos se hacen mayormente con las transmisiones por televisión y radio…Ojalá los empresarios ayuden…Los narradores, comentaristas y voces comerciales no cobran…Carlos Manuel Estrella lleva varios años narrando…Igual que otros…Este año debutará en los comerciales Víctor Castillo y en los comentarios René Sosa…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Mea culpa es un latinismo que significa por mi culpa…Por hoy, out 27.