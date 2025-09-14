Tuto Tavárez

El 22 de agosto de 1974, murió en un terreno de juego en Estados Unidos, el pelotero Alfredo Edmead.

*

Dos años después, el 23 de abril de 1976, murió en Santiago el deportista Antonio Bojos B., cariñosamente, Bojitos.

*

Alfredo Edmead había sido firmado por los Piratas de Pittsburgh, después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 74 y Bojitos representaba a los Piratas en el país.

*

Reseño esos dos hechos, porque un año después de morir Alfredito y un año antes de morir Bojitos, los Piratas enviaron una placa, nos imaginamos a su representante en el país.

*

La finalidad de esa placa, era que fuera colocada en el estadio Cibao, ya que como había un acuerdo entre Águilas Cabañas y los Bucaneros, los jugadores que estos firmaban caían automáticamente en el conjunto cibaeño.

*

No existía el Draft de Novatos y Alfredo Edmead quedaba asignado a las Aguilas, como todos los jugadores que firmaban los Piratas.

*

Incluso, la mayoría de refuerzos que traían las Águilas Cabañas, en esos años, eran de los Piratas de Pittsburgh.

*

Por alguna razón, Bojitos no llegó a colocar la placa en el estadio Cibao, que enviaron los Piratas.

*

Ese valioso tesoro, fue encontrado por el exbeisbolista amateur Héctor Camacho, en condiciones de abandono y se comunicó con nosotros.

*

Entonces, nos comunicamos con Juan “Piñao” Ortiz, excompañero de Alfredito y nos relató que lo Piratas la enviaron a Bojitos, para ser expuesta en el estadio Cibao.

*

Sugiere Piñao, que se acondicione y sea colocada en un lugar del estadio Cibao, con un acto donde asistan los que fueron sus compañeros y que iba a tratar de comunicarse con los familiares.

*

Recuerdo que en una reseña que leí, decía que eran 11 hermanos, incluso hace un tiempo vi una doctora hermana de Alfredito, que la estaban entrevistando en un programa de TV.

*

Héctor Camacho tiene la placa de hace medio siglo y vamos a tratar de que las Aguilas la pongan en ese lugar, que tanto amó Bojitos, el estadio Cibao.

*

SQUEEZE PLAY: El 14 de enero de 1979, William Castro agotó el último turno de un lanzador de las Águilas Cabañas, antes del Bateador Designado…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Antes de ser firmado por los Piratas Alfredo Edmead estuvo representando el país en los Doce Juegos de 1974…Los receptores eran, Juan “Piñao” Ortiz, Marino Cruz y Samuel Reynoso…Los jugadores del cuadro eran, Sergio La Hoz, Juan DeLiza, Alex Taveras, Fidel Mejía, Maney Cabreja, Narciso González y Juan Germosén, quien falleció recientemente en Tamboril…Como jardineros, además de Alfredo Edmead estaban, Alberto Lois, Bernardo “Fausto” Pérez y José Ramón Guerrero…Los lanzadores eran, Silvio Martínez, Roberto “Sosúa” Rodríguez, Pablo Alcántara, Carlos Julio Pérez, Miguel Angel Álvarez y Teófilo Liriano…Con Rafael Luis López como manager y Epy Guerrero como entrenador…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Lisboa tiene un famoso “Hospital de Muñecas”, que funciona desde 1830 y donde se reparan muñecas y peluches de todo el mundo y es una gran atracción turística…Por hoy, out 27.