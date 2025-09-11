Tuto Tavarez

Los seres humanos, especialmente en política, tienden a criticar lo que hacen los otros, aunque eso beneficie a una parte.

*

En una ocasión, Trujillo ordenó construir letrinas en varias zonas rurales, lo que se podría ver como un disparaste, pero no lo era.

*

Quienes hacían sus necesidades fisiológicas en el monte, agradecieron esas letrinas, en lugares sin acceso a alcantarillado.

*

Hacemos esta breve introducción, para referirnos y aplaudir, el traje de gala que le ha puesto Alberto Rodríguez y el INEFI, al techado Club Juan Antonio Alix, del Congo.

*

Esta instalación formar parte del patio de la Escuela Venezuela, por el lado de la Calle España, colindante con el callejón, cercano a figuras como Arturito Fermín, Paquete Fernández, entre otros.

*

Si nos remontamos muchos, pero muchos años atrás, era una cancha de asfalto que funcionaba al aire libre.

*

Luego, un hijo de la comunidad, el ingeniero Rigoberto Santos Hilario, hizo las diligencias y se edificó el techado.

*

Con el pasar del tiempo, como es normal, la instalación, principalmente en su techo se deterioró y por “default” el piso con las lluvias.

*

Los dirigentes del club acudieron Alberto Rodríguez, esperanzado en que el Director de INEFI hiciera algo y lo hizo.

*

Rápidamente se trabajo en la instalación de un piso de un material sintético, que se está usando mucho por su durabilidad.

*

Fue instalado en un tiempo récord, quizás porque este viernes hay un torneo de Baloncesto Superior en el Congo.

*

Como se puede ver en la foto que ilustra esta entrega, el techado del Club Juan Antonio Alix se ve bonito, tanto en el piso como en las gradas.

*

Como conguero, agradecemos Alberto Rodríguez que fuera en auxilio para este evento, aunque, paradójicamente, al mismo no se nos invita, pero no importa.

*

En una ocasión, dijimos que INEFI es antes y después de Alberto Rodríguez, que anteriormente casi no funcionaba, pero desde que llegó, pegó el ¡Trabucazo de Mella!

*

SQUEEZE PLAY: Sine qua non, significa absolutamente necesario…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El Torneo de Baloncesto del Congo es dedicado a mi primo Wellington Arnaud…Y lo de primo no es lambonismo…Una vez, el ingeniero Manuel Estrella me lo presentó en un partido de fútbol…Wellington, cuya abuela era Tavárez, de Pedro García, analizó el árbol genealógico y determinó, que somos primos…Lo determinó él…Su abuela y la mía se llamaban María Tavárez y eran de Gurabo y Pedro García…No tengo sed, para que no vayan a pensar…Tengo entendido que el alcalde Ulises Rodríguez va para el Baloncesto del Congo, este viernes…El Sorteo de Novatos es el arranque de la pelota dominicana…Felicidades a Lidom por la buena organización…Fellito Ortiz y Rafael Balaya muy activos en el Draft…Oremos por Joe Checo (Monchita), que está teniendo problemas de salud…También oremos por Andrés Villalona, un joven comunitario valioso de La Joya…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada” y lo comprobé con Gustavo Rodríguez Sebelén, que, las bolas de boliche no deberían pesar más de 7.2 kilogramos…Por hoy, out 27.