Tuto Tavarez

Como por docena sale más barato, el sábado viajamos 12 cronistas a Santo Domingo, para nutrirnos del taller de Periodismo Deportivo, que organizó la LDF, en el Salón José Rafael Abinader.

Los que cruzamos la Cumbre fuimos: Américo Cabrera, Pappy Pérez, Franklin Peralta, David Cepeda, Eladio Díaz, Jairo Burgos, Miguel Ángel Vásquez y lo adornamos con 3 damas, Zobeida Rivas, Osny Cabrera y Judith Hernández.

El salón repleto le quitó el sonido a los celulares como requisito, para disfrutar las charlas.

Frank Camilo, fue el charlita llamado por Manuel Acevedo, quien condujo magistralmente el acto. Frank Camilo FC, buen nombre para un club.

Luego Milton Ray Guevara, habló de la meta que tiene el fútbol dominicano hacia el 2030 y destacó los aportes del ingeniero Manuel Estrella.

Después desfilaron con interesantes temas, Damasito García Jr., Pappy Pérez, Johnny Nieto, Jorge Rolando Bauger y su hijo Jorge Allen.

Noté que el grupo que andaba conmigo, constantemente viraban las caras hacia a mí y me miraban con una interrogante en los rostros.

Américo se levantó y le mostró a Pappy la pantalla del celular y este asentó con la cabeza, cuando ambos enfocaron sus ojos hacia donde yo estaba.

Noté que tenía varias llamadas perdidas en el teléfono sin sonido y como había varias de Maro Vásquez, me preocupé, fui al baño y le devolví.

“Te estoy llamando para felicitarte por el cargo en las Águilas Cibaeñas”, fue la respuesta de Maro.

Me dijo que el Súper Profe, Elwyn Peña y me que tenía un aluvión de felicitaciones y me acorde que Joan Manuel Serrat en el tema Las Malas Compañías, donde asegura que sus amigos son unos sinvergüenzas.

¿A quien se le ocurre felicitar uno amigo, que quiera porque le pongan trabajos? Cuando debieran protestar porque a esta altura no ha sido jubilado.

Lo que estoy haciendo tengo más de dos décadas en eso y no me crea ninguna satisfacción tenga un rango.

Trujillo tenía el rango de Generalísimo y eso no lo exime de una era sanguinaria y atroz.

SQUEEZE PLAY: Vamos a repetir, tal cual, lo que dijimos ayer en el última parte de la columna: El nuevo Director de Deportes del Club Banreservas, es Elías Wehbe, ese mismo, Paul Molitor. A Leonardo Aguilera le tomó 90 minutos Entre Noticias para nombrar a Elías…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Una Arena en el Go Ministrie, de Tamboril…Ese es el mejor complejo que por esta zona…Y me dice el entrenador Eddy Almonte, lo mejor que queda en baloncesto…Leyó bien, Go Ministrie, ahí enseñan y acogen…Hablando de Tamboril, dice Aris Martínez a Luis Ramón Polanco…”No fui quien introdujo a Juan Germosén al béisbol, sino Chichí Vásquez, quien era jugador de Tamboril y que era chofer de Industria Dájer”…Chichí entrenaba niños los sábados en el play Eliseo Reynoso y Aris tenía 8 años, era un Chavo…Aris le aclara a Luis Ramón que fue manager de Henry hermano de Juan…Ah, que en noviembre de este año cumple 80 años, es decir, que le lleva 6 a Juan…Coge ahí, Campuno…Con esta aclaración, por hoy, out 27.

