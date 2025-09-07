Tuto Tavárez

En estos tiempos, los equipos de la pelota dominicanos se ven en la necesidad de dejar libres algunos jugadores de sus planteles.

Eso sucede porque los equipos tienen que abrir espacios para el Sorteo de Novatos, que este año será el miércoles próximo.

Regularmente, los equipos toman entre 15 y 16 jugadores en igual número de rondas, pero este año parece que serán más, ya que tendremos la friolera de 244 peloteros en el Draft.

Las Águilas Cibaeñas fue uno de los equipos que dejó menos jugadores libres, 13 en total y sobre uno de ellos queremos hablar.

Se trata de Ramón Torres, conocido como el “Conejito” y su actitud profesional ante el anuncio de su salida de las Águilas.

El propio Torres publicó una nota refiriéndose a salida de las Águilas Cibaeñas, en la cual expresa su más sincero agradecimiento a la organización.

“Gracias por brindarme la oportunidad de formar parte de este equipo durante cinco años inolvidables”, puntualiza Torres.

“En este tiempo, no solo crecí como jugador, también tuve el privilegio de aportar y vivir la emoción de conquistar un campeonato junto a ustedes. Algo que quedará marcado en mi corazón para siempre”, agrega.

También, Torres se refiere a la fanaticada aguilucha, dándole gracias por cada aplauso, por el aliento en cada juego y por ese apoyo incondicional que nos motiva a dar lo mejor en el terreno.

“A la directiva y todo el cuerpo organizativo, mi respeto y gratitud por la confianza depositada en mi”, sostiene.

“Me llevo recuerdos imborrables y un profundo agradecimiento a esta gran familia amarilla. Con cariño y respeto, Ramón Torres.

El nativo de Monción, Santiago Rodríguez, llegó a las Águilas en 2019 y fue parte importante de la corona conquistada en la temporada 2020/2021.

También, estuvo con el equipo cibaeño en la Serie del Caribe 2021, que ganaron en México.

Con este comunicado, Ramón Torres o el Conejito, como quieran llamarlo, se hizo inmenso.

SQUEEZE PLAY: Fósforo: por su etimología, fósforo significa Luz Brillante….¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Se acabó la temporada para Francisco Peña en México…Frank merece descanso…La Copa del Rey será Diablos Rojos campeones de la Zona Sur y Charros de Jalisco monarcas de la Zona Norte…Diablos eliminaron Piratas y Charros a Sultanes…Me llamó Eduardo Lara muy contento con los jugadores de Ferretería Lara que recordaron el 50 aniversario…Anibita Medina Morel, dice José González (Alcalá), que el equipo de cátcher viene en el Ferry…Llegará en marzo…Si Wander Franco andaba con dos millones en efectivos y le robaron uno, debe agradecer a los ladrones, que no se los llevaron los dos…El sábado lo pasamos en Santo Domingo en un día de fútbol…Pero, de ese tema ampliaremos en otra entrega…Aris Martínez responde en la próxima columna a Luis Ramón Polanco sobre su edad…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el nuevo Director de Deportes del Club Banreservas, es Elías Wehbe, ese mismo, Paul Molito. A Leonardo Aguilera le tomó 90 Minutos Entre Noticias, para nombrar a Elías…Por hoy, out 27.