Tuto Tavárez

Muchos fanáticos de las Águilas Cibaeñas, tiene en mente que el año pasado fue malo para el equipo.

*

Eso se debe, a que su último recuerdo es la pobre actuación que tuvieron en el Round Robin.

*

Sin embargo, el equipo de las Águilas, tuvo una excelente serie regular, pero lamentablemente llegó la mala racha en el Todos Contra Todos.

*

Son las cosas que no se pueden predecir en el béisbol, donde no hay equipo, bateador o lanzador que no pase por un mal momento en una temporada.

*

Demos un vistazo de águila, al equipo en la pasada serie regular, para que vean por qué decimos que fue excelente en la vuelta regular.

*

En los 50 partidos que jugaron, las Águilas quedaron segundas con 28-22, solo por debajo de las Estrellas con 30-20.

*

Fueron primeras en bateo colectivo con 264, producto de 438 imparables, el que más, en un número palíndromo 1661 turnos.

*

Conectaron la mayor cantidad de jonrones con 40 y quedaron igualadas en dobles con los Tigres, cada uno con 81.

*

Las Águilas fueron el equipo que empujó más carreras con 225 y el que más anotó con 244.

*

Los amarillos, tuvieron el más alto OBP 344, líderes en slugging con 396 y el mayor OPS con 739.

*

Fueron cuarto en pitcheo colectivo, con efectividad de 4,39, solo por debajo de 2,81 de los Tigres, 2,98 de las Estrellas y 4,09 de los campeones Leones del Escogido.

*

Los guantes de las Águilas Cibaeñas fueron los más seguros en la serie regular, quedando líderes en fildeo.

*

Solo cometieron 36 errores, cuando Licey y Gigantes hicieron 48, los Toros 52, las Estrellas 58 y los Leones 62.

*

En la próxima entrega hablaremos de números individuales, para ver como estuvieron los muchachones.

*

SQUEEZE PLAY: Pluto es el dios griego de la riqueza, de ahí plutocracia, el poder de los ricos… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Luis Ramón Polanco, tamborileño por adopción de mi compadre Chany, hace una observación…Si Juan Germosén cumpliría 74 años el 16 de este mes y Aris Martínez fue su manager, ¿Cuántos años tiene el destacado locutor?…La idea es cumplir muchos…Francisco Peña pegó jonrón y los Piratas de Campeche están dominando 2-1 a los Diablos Rojos…El juego de damas o tablero es una disciplina mental que se practica mucho en la ciudad de Nueva York…Estuvo presente en los Juegos Juan Pablo Duarte que celebró Kelvin Cruz y Miderec…Un logro de Miguel López el crecimiento de Damas o Tablero…Por cierto, en la Tertulia de Papito, en los Pepines, habrá un torneo de damas el viernes, dedicado a Ezequiel Sosa…Esta semana es fecha FIFA, por lo que la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) se toma un descansito…Ese descansito cae bien a Cibao FC, que tiene 7 partidos en menos de un mes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Brasil es el país con más medallas olímpicas en fútbol y voleibol de playa de la historia…Por hoy, out 27.