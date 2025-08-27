Tuto Tavárez

Varias hipótesis se han estado manejando, sobre el lamentable fallecimiento del prospecto Gustavo Talmaré.

Una de ellas, es que se fugaron de la academia, para ir a un lago donde el jovencito encontró la dolorosa muerte.

El episodio me llevó a una retrospectiva de cuando trabajaba como scout con los Dodgers de Los Ángeles.

En la puerta de entrada y salida del Campo Las Palmas, había un señor, que si mal no recuerdo, le decían Papito, eso me lo pueden confirmar Rafael Rijo, Ezequiel Sepúlveda, Wilton Guerrero o Máximo Gross.

Nadie entraba por la puerta sin explicar a Papito dónde iba, a qué y hasta informar por teléfono al requerido.

Para los jugadores que estaban internos en Las Palmas, era más fácil fugarse de una cárcel, que burlar la vigilancia de Papito.

Muchas veces los jóvenes, intentaban convencerlo para que le dejara salir, con la promesa de que regresaban temprano y le traerían algo.

El hombre no entraba en nada, para salir había que tener un permiso de los altos mandos del equipo.

Recuerdo, que en una ocasión, un grupito se preparaba para ir a Guerra, a varios sitios de diversión donde había mujeres.

Ante la negativa de Papito, los jóvenes, donde había uno de Santiago, idearon un plan B, distraerlo para irse brincando la pared.

Pero, el zorro vigilante se dio cuenta y con la escopeta en manos sentenció: ¡El que se suba por esa pared lo apeo! “Nadie va a jugar con mi trabajo”.

El hombre sabía que si a un muchacho le pasaba algo parrandeando, él iba a tener que responder y ejercía su trabajo con responsabilidad.

Ningún jugador interno salía sin un permiso de quien dirigía la academia en ese momento.

Por eso, nos llenó de interrogantes, que Gustavo Talmaré y otros jóvenes se escaparan saltando la pared de la academia donde estaban, perdiéndose un tesoro del béisbol y dejando a sus padres destrozados.

SQUEEZE PLAY: “Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo”, Miguel Hernández…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Apodos de animales en la Liga Dominicana de Fútbol…Ronaldo Vásquez (La Chivita), Gustavo Ascona (El Perro)…Carlos Ventura (El Caballo)…Con ese apodo Carlos Ventura es el favorito de Arnulfo Gutiérrez…Habrá otros, pero sabemos esos tres…Lamentamos el fallecimiento de Getulio Bonilla, diseñador, creativo y buena gente…Los Tecolotes de Dos Laredos fueron eliminados por los Sultanes de Monterrey…Así terminó la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol para Félix Fermín…El Gato volvió a realizar buen trabajo como manager…Llevó los Tecos hasta la postemporada…De los 20 managers que comenzaron, Félix fue uno de los pocos sobrevivientes…Lewin Díaz, el pupilo de William Valdez, sigue como agua para chocolate en la Liga de Corea del Sur…Lewin está líder en jonrones con 41 y quien le sigue tiene 30…Está encabezando en carreras impulsadas con 127 y el segundo tiene 102…Su promedio es el número 12 con 302…El zurdo nativo de Santiago tiene 140 hits, con 23 dobles y 75 carreras anotadas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que las Ligas William Valdez y Papucho serán premiados el viernes como campeones de la Liga Chino Suazo…Por hoy, out 27.