Tuto Tavárez

Osvaldo Virgil se merece todos los honores habidos y por haber en el béisbol.

*

Pero, ya esos honores no son para él, sino para sus descendientes, porque el Orégano ya no puede disfrutarlo.

*

Virgil, fue el primer dominicano en debutar en las Grandes Ligas y lo hizo el 23 de septiembre de 1956.

*

Por esa razón, los legisladores estudian escoger la fecha del 23 de septiembre, como “Día Nacional del Pelotero Dominicano”.

*

Eso no es pecaminoso, solo que hay un pero ya que existe la fecha del 11 de enero con esa efeméride.

*

El 11 de enero de 1948, fue la tragedia de Río Verde, Yamasá, donde murieron los integrantes del equipo de pelota de Santiago y sus acompañantes, totalizando 32 víctimas.

*

Cada 11 de enero, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), realiza un acto de recordación en el Mausoleo del Cementerio de la 30 de Marzo, a los caídos.

*

Hace varias décadas, las palabras del presidente de turno de la ACDS, eran aprovechadas para pedir a las Cámaras Legislativas y el gobierno, que se declarara el 11 de Enero como “Día Nacional del Pelotero”.

*

En el año 2001, el presidente Hipólito Mejía emitió un decreto, con ese pedido de la crónica deportiva de Santiago.

*

Entonces, si ya existe el “Día Nacional del Pelotero”, en honor a los caídos el 11 de enero de 1948 en un accidente de aviación, por qué se quieren desvestir un santo para vestir otro.

*

El 11 de enero, debe ser mantenido como “Día Nacional del Pelotero Dominicano”, como lo estipula el decreto de Mejía.

*

Y comparto la inquietud del expresidente de la ACDS, Carlos Manuel Estrella, con una propuesta que no lacera ninguna de las partes.

*

Sugiere Estrella, que se mantenga el 11 de enero como “Día Nacional del Pelotero Dominicano” y el 23 de septiembre como “Día del Pelotero Dominicanos en Grandes Ligas”. Chirrín chirrán.

*

SQUEEZE PLAY: “Ayer español nací, a la tarde fui francés, en la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, ¡No sé qué será de mí! Padre Juan Vásquez…Es de primaria, ¿lo recuerdan?…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Guarino De la Rosa no ha parado de celebrar desde que anunciaron que Rafael Furcal estará con las Aguilas Cibaeñas…Dice Guarino, que con Furcal el “chupe” está asegurado…No relacione a Guarino con Hatuey, nada que ver…Por si no lo sabía, Guarino De la Rosa es el popular Fracatira, tira tira…A Fracatira le va bien con el “Mayimbito”…!Qué lío en la Liga Mexicana de Béisbol por el liderato de carreras empujadas!…Ahora se unió Andretty Cordero faltando dos juegos para terminar la vuelta regular…Cordero, Aderlin Rodríguez y Yadiel Hernández tiene 95 impulsadas cada uno…El pleito es entre tres aguiluchos…Hablando de “Agui-Lucho”, ¿Dónde está Lucho Jiménez?…Próspero Rodríguez debe saber…El sábado, Juego del Recuerdo del equipo Ferretería Lara…Medio siglo de este emblemático equipo que dirigía Tito Peña…Murió Enerio Cabrera, quien era un Mariano Rivera en la pelota amateur…Eduardo Núñez como siempre abriendo la enciclopedia de la pelota amateur…El plato fuerte del inicio de la LDF no podía ser mejor…Cibao FC y Moca FC este viernes en el estadio del Cibao FC…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el mate del loco es el Jaque Mate más rápido que se puede dar en una partida de ajedrez…Por hoy, out 27.