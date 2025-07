Los chiquitos de República Dominicana se merecen un aplauso grande.

*

Si, los niños pusieron nuestra bandera, más arriba, mucho más, en el béisbol infantil internacional.

*

Fuimos campeones en la Serie del Caribe Kids, celebrada en Venezuela y quedamos subcampeones en el torneo clasificatorio en Curazao, donde asistieron los Bravos de Pontezuela, con 2 equipos 11-12 y 13-14.

*

El equipo dirigido por José Cordero, Chichilo o el Brother, como quieran llamarlo, perdió el juego decisivo en entradas extras.

*

No fue campeón, porque dos de sus principales jugadores estaban con la Selección Nacional, que se coronó campeón invicto.

*

Chichilo Cordero tiene muchos años batallando con los niños y muchos recordamos la proeza que hizo en la William Sports, cuando surgió la figura de Edward Uceta (Sopita).

*

Pero, Chichilo regresó como la voz que clama en el desierto, lamentando no tener un play para entrenar los niños.

*

“Estoy pensando cambiarle el nombre de Bravos de Pontezuela, por Nómadas del Desierto”, dice un apesadumbrado Chichilo.

*

El Brother tiene que mendigar que le presten un play, para poder preparar los niños, ya que donde daba prácticas aparecieron dueños y se metieron.

*

También, entrenaba en un terreno en Las Palomas, pero hace un año, metieron un “gredal” por el medio para que tuvieran que abandonar.

*

“Tendremos que dejar esto y abandonar a los niños a su suerte”, expresa Chichilo, más decepcionado que cansado.

*

Los Bravos de Pontezuela viajaron con dos equipos 11-12 y 13-14, para lo cual tienen que pasar mucha crujías.

*

En esta ocasión, pudieron hacer el viaje gracias a las ayudas del alcalde Ulises Rodríguez y el Director General de Coraasan, Andrés Cueto.

*

Estas categorías menores, aportan importantes puntos para la República Dominicana, cuando la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, da a conocer sus rankings mundiales.

*

Ojalá, alguien se conduela y aparezca un terreno, para estos niños sigan entrenando sanamente y el Brother se mantenga con entusiasmo con su gran aporte a la nación.

*

SQUEEZE PLAY: “Dejad que los niños vengan a mí”, es una cita bíblica que se encuentra en Mateo 19:14 y Lucas 18:16, donde Jesucristo expresa el deseo de que los niños se acerquen a él y remate diciendo: “Quien lo acoge a ellos, me acoge a mí”, Mateo 10:40 y Lucas 9:48…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Entendemos perfectamente a Chichilo Cordero y su desencanto…Por eso, nos desligamos del proyecto del playcito Chilote Llenas, al cual llegamos con muchas ilusiones…Pero, una se cansa y tira la toalla…Primero fueron deportistas y luego artistas…Apareció otro…Aníbal Bravo nombre artístico de Ramón De los Santos, tocayo de Pintacora…Cuando Aníbal tenía 17 años y era Ramón De los Santos, jugando amateur se deslizó en segunda y sufrió una lesión que lo sacó del béisbol…Pero, llegó a las Grandes Ligas de la música…Me dicen que Ambiorix Melón tiene un lanzamiento que compite con el “Esfínter” de José Valverde…Por ahora, nos reservamos el nombre del pitcheo de Ambiorix Melón…Tres dominicanos tienen sobre 100 hits en la Liga Mexicana de Béisbol…Robinson Canó 111…Andretty Cordero 106…Aderlin Rodríguez 102, aderezado con 30 jonrones, líder…Luis Liberato está lesionado por segunda vez…Felicitamos el equipo E&E Sports campeón del torneo de softbol de la ACDS, dedicado a Pappy Pérez, en vida…Vamos a preparar un Top5 de los “mejores” 5 pitchers y bateadores de la ACDS…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, un párrafo de la canción “Esos Locos Bajitos” de Joan Manuel Serrat. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós…Por hoy, out 27.