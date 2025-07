Este 4 de julio, en que se celebra la Independencia de los Estados Unidos, se cumplen 61 años, de un hito que escribió un dominicano

*

Se trata de los 3 jonrones que conectó en esta fecha, 04 de julio de 1964, el Mulo, Manuel Emilio Jiménez.

*

Los Atléticos de Kansas City, hoy Reales, visitaban a los Orioles de Baltimore, donde Jiménez, con el uniforme de la visita bateó de 4-4.

*

Pero, tres de esos batazos salieron del parque, para convertirse Jiménez en el primer dominicano que lo lograba.

*

El primer jonrón lo “pateó” el Mulo en la tercera entrada contra Robert Robin, el segundo en la quinta contra el mismo pitcher y el tercero en el octavo a Dick Hall.

*

Después de esa hazaña de Manuel Emilio, hermano de Elvio Jiménez, otros 32 dominicanos ha logrado emularlo y 13 en más de una oportunidad.

*

El gran Sammy Sosa disparó 3 cuadrangulares en un partido en 6 ocasiones, ARod lo hizo en 5, Aramis Ramírez y Albert Pujols en 4.

*

Están los casos de Edwin Encarnación y Alfonso Soriano con 3 veces cada uno, Manny Ramírez, Miguel Tejada, Gerónimo Berroa, Vladimir Guerrero, Nelson Cruz y los activos Manny Machado y José Ramírez 2 cada uno.

*

Los que comparten casilla con el Mulo Jiménez son, Ricardo Carty, George Bell, Moisés Alou, José Reyes, José Ortiz, Carlos Peña, José Bautista, Adrian Beltré, Juan Uribe y Hanley Ramírez.

*

Activo con una vez están, Ronald Guzmán, Gary Sánchez, Pedro Severino, Robinson Canó, Arístides Aquino, Marcell Ozuna, Miguel Sanó y Fernando Tatis Jr.

*

En la pelota dominicana el Mulo Jiménez jugó para las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas.

*

Recuerdo, que cuando jugó con las Águilas, lo vi un día visitando a la familia Pimentel en el Congo, se corrió la voz y la gente se acercaba a verlo. Desconozco el motivo de la visita.

*

Manuel Emilio Jiménez, quien tiraba a la derecha y bateaba a la zurda, fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el ceremonial de 1994.

*

No solamente por ser el primer dominicano con 3 jonrones en un juego se recuerda esa hazaña, sino por haber coincidido con una fiesta tan importante para los estadounidenses.

*

SQUEEZE PLAY: “O me caigo o se rompe la moto o gano”, era el lema del corredor de moto Ángel Nieto… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Nuestra solidaridad con el colega Franklin Peraltas por el fallecimiento de su querida madre Eligia Jiménez viuda Peralta…La madre de Franklin murió en Nueva York, mientras él estaba en Colombia como delegado de del softbol femenino…Que Descanse en Paz, doña Eligia…Ahora los chismes son internacionales…Ni Curry fue más certero, cuando decidimos seguir afuera…Me recuerdan a Humberto Lantigua cuando decía: ¡Infeliz! ¡Pipiguita!…Diomedes Reyes quiere una final de la Liga Nacional de Baloncesto entre los Metros de Santiago y los Marineros de Puerto Plata…Si se da esa final, Diómedes la verá encaramado en la Cumbre, para estar en un término medio…El colega y compadre Francisco Vicente nos envía un comentario desde Miami…No agregaremos ni quitaremos, ahí lo tienen…”Compa todavía no salgo del asombro cuando dice que se da por vencido y derrotado en la lucha por la construcción del playcito Chilote Llenas en el Congo, solos les voy a recordar aquel slogan que usábamos mucho en la década de los 70’s “en la lucha del pueblo, nadie se cansa”, solos pensar en los niños de hoy y futuras generaciones… Irrita y no es para menos cuando vemos que el deseo y las palabras del Presidente del país se van al piso; recuerdo la promesa de un Comisionado de Deportes decir que un estadio que llevará el nombre de Chilote Llenas era una obligación y deber construir por lo que El (Llenas) representa en el béisbol, pero además, dónde está Inefi; y cierro preguntando, ¿Qué tan costoso es la construcción de ese Playcito???, “Millonarias???!!!, Carajooooooooooooooo???… Papáaaaaaaaaa Diosssssssss nos agarres confesaos!!!… Fuerte Abrazo!!!…Solo agregamos, silencio…Por hoy, out 27.