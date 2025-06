¿Qué representa José Caba para el baloncesto de Santiago y el país?

Quienes siguen el baloncesto desde los inicios del Club Sameji y el desaparecido Santiago Balón Club, pueden dar respuesta a la pregunta que encabeza la columna.

Cuando llegó la actual etapa del Baloncesto Superior de Santiago, año 1981, ya Caba era una estrella, con un nombre ganado en esta disciplina del aro y el balón.

El Pegote, como le decíamos en el Congo, ya tenía muchas millas recorridas en canchas de asfalto, cemento y tierra, cuando llegó la era del tabloncillo.

A pesar de ser un veterano cuando inicia el Baloncesto Superior actual, Caba llegó a jugar en 84 partidos de serie regular.

Eso no impidió que entrara en el grupo de los mejores anotadores de todos los tiempos con 1226 puntos y promedio de 14.5 %.

Fue productivo en los rebotes con 405 para 4.8 %, con una gran precisión en la línea de tiros libres con 75 %y en tiros de campo 50 %.

Un año antes de la actual etapa del baloncesto, 1980, Caba fue premiado como el mejor en esta disciplina, por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).

También, fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte de Santiago y en la revista que entregaron en el ceremonial del 26 de abril, dice que José Medina Caba, es disciplinado en la cancha y fuera de ella, lo que lo convierte en un símbolo.

Esta larga introducción a título de recordación, para expresar nuestra indignación por el atropello sufrido, el pasado sábado por Caba en la Arena del Cibao, cuando fue a ver los Metros.

Caba, se presentó con una amiga y fue detenido por la Dirección de Protocolo en la puerta, indicando que buscara la rampa 4 para poder entrar. (¿?).

Avergonzado, Caba dio media vuelta y se disponía a marcharse con su compañera, cuando, por suerte, apareció José Luis Aracena, presidente de Abasaca y explicó quien era y caso resuelto.

Tanto en el Cibao FC como en los Metros, el ingeniero Manuel Estrella ha dado prioridad a los atletas, escuelas, colegios, universidad clubes para que entre sin problemas.

Entonces, ¿Por qué hay personas que se atribuyen cosas que no les corresponden? ¿Qué tiene que ver protocolo con las puertas?

Por ahora lo dejamos ahí, porque nos dicen que compañeros como José Adriano Rodríguez y Ezequiel Sosa, han sufrido las mismas vejaciones.

SQUEEZE PLAY: Obviamos nombres, porque hay ciertos aprecios y reconocimiento y lo importante es que no se repita…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Sobre la columna de ayer, dice Guillermo Saleta, que Salvador Jorge Blanco jugó softbol en el Tenis Club…Ese era un estadio que había donde hoy está Plaza Jorge, frente al Pola y que los jonrones por el left caían en la casa de José Bernardo Sena…Papi Bisonó era mi consulta sobre ese softbol, pero ya no está…Si el presidente Luis Abinader se hubiese llevado a Gran Haime Thomás para Francia, seguro que le dice vengo ahora y se pierde el fin de semana…Haime no se perdía el Roland Garrós…Haime de ahí ahí con el español “Alcaramba”…Casi es 14 de junio…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, una abeja reina puede poner hasta 1500 huevos al día…Por hoy, out 27.