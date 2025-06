Este jueves de TBT, es propicio para reconocer un gran servicio que ofrecía el colega Rafael “Fellito” Ortiz.

*

Como cronista deportivo, Fellito ha sido ingenioso, desde que comenzó hacer pinitos con su columna Tiro Libre.

*

Pero, queremos destacar su valioso aporte como entrenador de baloncesto del Club Luis Veras, del ensanche Bolívar.

*

Júrelo, Fellito era quien trabaja con los niños que se iniciaban en el aprendizaje del baloncesto.

*

Hay una bonita anécdota, basada en un hecho real, cuando una tarde una señora se apareció a la cancha con un niño de las manos.

*

La señora le dijo a Fellito, que quería que su niño practicara baloncesto, a lo que el entrenador accedió gustosamente.

*

“Déjelo y vuelva a buscarlo a las 7:00 de la noche”, le dijo Fellito a la señora. Eran las 5:00 de la tarde.

*

Después de realizar las calistenias correspondientes, Fellito comenzó a enseñar los secretos del baloncesto a la nueva criatura.

*

Fellito enseñaba con el ejemplo, por lo que tomó el balón y le dijo: “Mira, atiende”. Comenzó a driblear el balón, se acercó al canasto, tiro y falló.

*

Fellito volvió a tomar el balón, dribleó y se acercó un poco más al canasto, tiró y volvió a fallar.

*

Fellito tomó un tercer turno, dribleó, se acercó hasta la línea de tiro libre, ahí surgió el nombre de su columna, tiró y otra vez falló.

*

Entonces, el tímido niño, se adelantó y tomó el balón, dribleó, tiró y encestó.

*

Volvió y tomó el balón, cruzó la cancha dribleando, flexionó, soltó el balón y encestó.

*

Por tercera vez, el niño tomó el balón y mirando a Fellito le dijo: “Profe así”, dribleó y realizó varias fintas y cuando se acercó a la línea de tres soltó el largo disparo y encestó.

*

Cuando la madre fue a buscar el niño, gritó ¡Mauro vámonos! El bisoño jugador era Mauricio Espinal. No rimó, pero es verdad.

*

SQUEEZE PLAY: Apolinar Peralta se une a las felicitaciones a Fellito Ortiz, pero no sabemos por qué lo hace recordando un anuncio que había de Empresas Tabar Asilis, que decía: “Tarde o temprano, usted será nuestro cliente”… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los polvos saharianos están empañando el panorama para las elecciones de las Águilas Cibaeñas…Las cosas no parecen estar tan claras como pensábamos…Los Tigres del Licey escogieron presidente a Miguel Guerra, en paz…El domingo comienza el béisbol amateur dedicado a la vicepresidenta Raquel Peña…El domingo se corre el X Clásico de Ciclismo MTB Patrón Santiago, organizado por Cocinorte…Aridio De los Santos califica de gran idea la propuesta para hacer un torneo de fútbol por provincia, cada quien con sus jugadores…Destaca como ventaja que incorporaría más seguidores…Para Aridio sería llevar un gran espectáculo a las provincias que no tienen equipo en la Liga Dominicana de Fútbol…Además, cada fanaticada vería los jugadores con los uniformes de sus provincias…Finaliza diciendo que sería una especie, guardando la diferencia, del Mundial de la FIFA, donde cada futbolista juega con su país…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Xilófago es el nombre que recibe el animal que se alimenta de madera…Por hoy, out 27.