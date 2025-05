Tuto Tavárez

Estamos a 90 minutos para que surja el primer campeón de la Copa LDF 2025, entre Cibao FC y Delfines del Este.

¿Por qué los partidos de fútbol duran 90 minutos?

Hasta antes de que se fundara el primer ente oficial, “International Football Association Aboar” (IFAB)), las reglas podían variar, lo que se produjo en Inglaterra en 1863.

Según cada región británica tenían sus reglas para el fútbol, incluso los tiempos que duraban.

De hecho, no había un ente regulador para aplicar los reglamentos en los partidos, en la cuna Inglaterra.

El primer partido de 90 minutos que se jugó, fue en el año 1866, cuando Sheffield FC se enfrentó con una selección de clubes de Londres.

Ambos equipos jugaban con tiempos distintos, así que tuvieron que llegar a un acuerdo y el promedio fue de 90 minutos.

El Sheffield FC es el primer club de la historia, del mundialmente famoso deporte del fútbol.

En 1897 el IFAB incorporó que los partidos duraran 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45 minutos.

Naturalmente, cuando es un juego decisivo, como el que jugarán Cibao FC y Delfines este sábado, tiene que haber un ganador y no puede haber empate.

Si ambos clubes juegan los 90 minutos y no hay un ganador, como están 1-1 en el global, deben jugar dos prórrogas de 15 minutos. (Hay ligas que van directo a los penaltis)

Si en eso dos tiempos extras, persiste el empate, entonces se define desde las línea de penales.

Cada equipo tira 5 penales alternadamente, es decir, uno y uno y si sigue el empate después de los 5 disparos, patearán desde los 11 metros hasta que haya un ganador.

A disfrutar este sábado de todas esas posibilidades en la cancha de la Madre y Maestra, donde Cibao FC o Delfines, levantarán la Copa LDF.

SQUEEZE PLAY: Anacoreta, persona que vive solitaria, entregada a la contemplación y la penitencia…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Tremenda acogida tuvo la columna de ayer sobre el personaje incognito…Para quienes adivinaron habrá premios en octubre, en la cantina del Palco de Prensa del estadio Cibao…No conté ni la mitad de ese personaje…El domingo es Día de las Madres…Si está viva, cuídela…Yo recuerdo la mía, América Victoria Tavárez Medina, con parte de las letras de la canción, Esa Mujercita…Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, esa es la mujer que yo quiero y más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne…Esa mujercita que ves con los ojos tristes, esa mujercita que ves con los labios secos, esa es la mujer que yo quiero y más quiero, porque yo he vivido mezclado en su sangre…Ella me invitó a beber de su cuerpo, ella me enseñó la primera palabra, ella me ayudó a caminar por el suelo, y a que fuera feliz en mi infancia…Y me regaló el primer tren de lata, y me protegía del hambre y del frío y me dibujabas castillos y hadas y árboles muy grandes al lado de un río…Me enseñó a rezar con palabras sencillas, me indicó el camino que lleva a la gloria, y lo malo y bueno que existe en la vida, para que jamás me abrazaran las sombras…Me enseñó a pensar con los pies en la tierra, me explicó el por qué del hambre y el frío, y porque en el cielo se ven las estrellas y porque en la tierra los hombres se envidian…Por hoy, out 27.