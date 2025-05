Tuto Tavárez

En el campeonato de béisbol amateur de Santiago de 1971, cuatro jugadores se robaron más de 15 bases.

Vamos a dar los nombres de la cuarteta que estafó doble dígitos de almohadillas, para que vayan colocando el orden, en que imaginan quedaron.

Los vamos a nombrar en orden alfabético del apellido, tratando de no dar pistas a los lectores.

Juan “Yeyo” Castro, jugó en esa temporada con el equipo Induveca, que tenía de manager a Rolando “Yolo” Pérez.

Fue el año que Miguel Diloné jugó en la pelota amateur con La Aurora, capitaneado por Freddy Elmer Toribio y fue el único para el rápido y excitante jugador.

Julio “Macuquín” Domínguez, que militaba con el equipo Montecarlo, que dirigía Héctor “Bullo” Steffani.

El cuarto es Rafael “Felito” Guareño, del equipo Embutido Vencedor, no precisamos si el dirigente era Antonio Taveras, Papito Rosario u otro de Tamboril.

Eduardo Núñez, quien tiene el hecho en su memoria de la pelota amateur, desea que preguntemos el orden y con cuántas.

Mirando a Miguel Diloné en una lista de robadores de bases, nadie dudaría en decir su nombre.

Macuquín Domínguez era también un jugador pimentoso y rápido, Felipe Guareño era buen corredor y Yeyo Castro fue un jugador que sobresalió por su poder al bate.

Veamos los números, el que quedó primero se estafó 28 bases, el segundo con 25, el tercero 18 y el cuarto 15.

Pero, lo que Eduardo quiere es el orden y si estuviéramos en un programa, donde se pueden recibir llamadas, hiciéramos un concurso.

Es decir, que será mañana, si Dios lo permite, que daremos el orden del 1 al 4 y la cantidad de bases robadas de cada uno. Espérelo.

SQUEEZE PLAY: La mariposa Atlas Azul es el animal que tiene más cromosomas con 452…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Moisés Peña es real…El destacado cronista deportivo de Santiago, está narrando con los Reales de La Vega, en la Liga Nacional de Baloncesto…Moisés, mantiene la narración arriba a lo largo del partido…Con una descripción fluida y entendible…Excelente, Melquiel…Tenemos entendido que Salvador Sahdalá hijo, es el cerebro de los Reales…El hombre fuerte, junto a Jeffrey Espinal del Club Fénix…Hablando de Moisés, el apellido Díaz, lanzador de las Águilas Cibaeñas, fue colocado en lista de lesionados por 15 días…El hijo de Juan Díaz y Grecia Inoa…Moisés juega con los Rieleros, pero no de Santiago, sino de Aguascalientes…Por cierto, Ruperto Ruck, Chilo Paulino quiere una camiseta y una gorra de los Rieleros…Yo la compro y la envío a la Gran Manzana…¿Qué está pasando con el colombiano Rivaldo Correa?…Desde que salió su compatriota Juan David Díaz no ha vuelto anotar goles…Pero, no solo es anotar, es que se nota poco en la cancha…!Saca la Correa, Rivaldo!…Atención Apolinar Peralta…El juego del sábado Cibao FC y Delfines del Este, no se suspendió por lluvia, sino por las tormentas eléctricas…Tu récord se mantiene, no te preocupes…Nos informa Víctor Santos que el exboxeador Jorge “Chino” Leo sigue entubado…Se realizan estudios para posibles cirugías de traqueotomía para respirar y gastrostomía para alimentación…El Chino Leo está en Cuidado Intensivo del Cabral y Báez…Recordamos que sufrió un derrame y se golpeó fuerte en la cabeza con la caída…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la Universidad Nacional Abierta Indira Gandhi en La India, tiene el mayor número de estudiantes en el mundo…Por hoy, out 27.