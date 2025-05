Tuto Tavárez

Uno de los palos más largos que se han dado en la pelota amateur de Santiago, salió del bate de Santiago “Chago” Pérez.

*

El fornido jugador, era el cuarto bate de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a finales de los 70.

*

Cuando Chago golpeó la pelota, está salió como un misil, pasando por encima del bleacher y cayendo en lo que hoy se conoce como el estadio Juan Peña (El Maco).

*

Aridio De los Santos, toda una vida ligado a la Madre y Maestra, me dice recordar el garrotazo de Santiago Pérez.

*

Conocí a Santiago de jovencito, cuando vivíamos en el barrio el Congo, pero cuando hicieron los multifamiliares, ellos, los Pérez, se fueron al Ciruelito.

*

Y traigo esta historia a colación, porque Radhamés Báez me envió una información, donde dice que murió Enriqueta De Jesús Pérez, en Estados Unidos.

*

Por la edad, 88 años, le pregunté a Báez si era la madre de Santiago Pérez y me confirmó que sí.

*

Recuerdo perfectamente a doña Enriqueta, quienes vivían cerca del terreno donde se jugaba pelota, donde hoy está el Mercado Central.

*

De esa generación de mujeres del Congo, pensaba que no quedaba ninguna viva y que la última había sido doña Leopoldina Núñez (Pola), quien vio los 100 años antes de morir.

*

Chago se graduó de ingeniero industrial (1975-1980) y luego emigró a los Estados Unidos, siendo ejecutivo de Café Bustelo.

*

Fue un Mecenas de la Liga de Béisbol Benito Mendoza y tuvo una gran amistad con Domingo Saint-Hilaire.

*

En la actualidad Santiago es Gerente de Marketing y comercial de Goya Foods.

*

El funeral de doña Enriqueta será este viernes y el sábado en Legacy Growney Funeral Home, en New Jersey. Nuestra solidaridad con Chago.

*

SQUEEZE PLAY: Grasse, ciudad francesa es considerada la capital del perfume…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Otra muerte lamentable fue la del amigo artista Darío Primero…Su nombre era Darío Ortiz y recordamos que tenía la Pizzería Rolly, en el Dorado, donde hoy funciona un Supermercado…Darío enllave de Claudio Concepción siempre visita La Información…El exboxeador Jorge “Chino” Leo sufrió un derrame…Con el agravante de que fue en la calle y cuando cayó se golpeó fuerte en la cabeza…Me informó su cuñado Víctor Santos que está en Cuidados Intensivos del Cabral y Báez…Comentario de Aridio De los Santos: “A las Águilas no le ha ido bien en las últimas temporadas…Eso dificulta encontrar un candidato idóneo para la presidencia… Es casi un acto de valentía, pues hay una fanaticada muy comprometida t, naturalmente, muy exigente…Aunque no se quiera, todo se lo achacan al presidente, normalmente quiere hacerlo todo (centralizado)… El problema no es interno, es de la franquicia en pleno…Tenemos una fanaticada muy identificada con su equipo…! Es un caso bien difícil!”…Termina la cita…Parece que hay un caso engorroso con Rafael Furcal…Fracatira mete tus manos…Este viernes vuelven los Metros a la duela contra Titanes…En la Arena del Cibao desde las 8:00 de la noche…Y el sábado Cibao FC visita a Delfines del Este, en el primero de la serie final de la Copa LDF 2025…Los futbolistas del Cibao FC que no vayan este viernes a la Arena…Nada de distracción…Concentración y cama temprano…Me recordó “Mi Bola de Cristal Empañada”, el refrán que dice: “El que decora la casa, espera visita”…Por hoy, out 27.