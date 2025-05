Tuto Tavárez

Continuando con la saga de hermanos que han jugado en el Baloncesto Superior de Santiago, hoy trataremos, los López Alix.

La trilogía de Luis Felipe, Anderson y Anthony, se podría decir que tienen sangres amarillas, debido al color del Club Gregorio Urbano Gilbert (GUG).

Y es que, los hijos de la profesora Carmen Alix y Luis Felipe López, quien fuera un destacado árbitro del béisbol amateur, nunca se han olvidado del Barrio Libertad.

Luis Felipe, fue una estrella que brilló en el baloncesto universitario de los Estados Unidos y luego en la NBA.

Tiene el mérito de ser el único que ha sido campeón con el baloncesto de Santiago, como jugador y presidente del GUG.

Incluso, en la actualidad es el presidente del club y tiene una fundación que realiza trabajos sociales en beneficio de los moradores del Barrio Libertad.

Luis Felipe es inmortal del deporte dominicano, tanto del Pabellón de la Fama, como del Salón que funciona en Santiago.

Anderson es el mayor de la trilogía y vistió la camiseta del GUG de 1986, cuando ganaron su primera corona, hasta 1990.

Aunque solo jugó en 4 torneos, Anderson se ha mantenido como un punto de apoyo, en las labores a de los niños y jóvenes que hace Luis Felipe en el Barrio Libertad.

Anderson tenía condiciones atléticas inmensa y además de baloncesto, jugaba balonmano.

El cronista Pappy Pérez vio el potencial de Anderson para correr los 100 metros y lo llevó a la pista de atletismo, donde brilló, hasta ganar una eliminatoria para la Selección Nacional, pero se lesionó y se alejó.

El tercero es Anthony, quien junto a su hermano Anderson, por los fornidos que son, fueron bautizados como los “Broncos”, en alusión a la pareja de luchadores.

Anthony tenía condiciones para jugar con calidad, pero fue efímero y se dedicó ayudar a Luis Felipe en la fundación y el GUG.

Es justo señalar, que los López Alex tienen una hermana, Sayunara, quien en su momento jugó baloncesto femenino, también con el GUG.

Gracias a mi “Wikipedia” Martín Lajara y al Cachorro Dolciné, que me hizo la gestión de la foto con los tres hermanos.

