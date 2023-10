Tuto Tavárez

Existen nombres que escuchamos, que difícilmente se olvidan, por lo exótico que son y si los escribimos, más los retenemos.

*

Cuando estaba “scouteando” en un try out vi un jovencito en Esperanza, cuyo nombre me llamó la atención.

*

Seranthony Domínguez es el nombre de aquel muchacho espigado y que parece no tener tocayos.

*

Lo que vi del jovencito Seranthony me gustó y convine con el entrenador llevarlo a Guerra, donde está la Academia Las Palmas de los Dodgers de Los Ángeles.

*

Seranthony fue a la prueba y mostró sus condiciones que me llevaron a invitarlo, pero ese día no hubo firma.

*

Después de un tiempo, preguntamos al entrenador por el pitcher del nombre rato y me informó que los Phillies de Philadelphia lo habían firmado.

*

Cuando en 2018 lo subieron a Grandes Ligas, ya no estaba cazando talentos, ni “Think Blue” como era la consigna y solo me lamenté: “Pudo haber sido un Dodger”.

*

Desde entonces, Seranthony tiene marca de 16-15 en Grandes Ligas, con 27 salvados y efectividad de 3,31.

*

El nativo de Esperanza lleva 213 ponches propinados en 184.2 de entradas, donde solo ha permitido 140 hits y 21 carreras limpias.

*

En la postemporada con los Phillies, su brazo se ha dejado sentir, en los cuatro juegos que ha visto acción.

*

Su trabajo en esta etapa crucial ha sido de 3.1 de entradas, no ha permitido carreras y tiene cuatro ponches, más de uno por episodio.

*

De por vida en postemporada, Seranthony Domínguez tiene 2-0, con 14.0 capítulos trabajados y ha recepta 22 ponches con un WHIP de 0.93.

*

SQUEEZE PLAY: Sarna con gusto, no pica…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Ayer aplaudimos por la elección al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicana de Brígida Pérez…Hoy repetimos esos aplausos por la exaltación de Joselito Ramos…inmenso lanzador de molinete de nuestro país…Joe Checo nos escribió desde Estados Unidos, regocijado por la exaltación de Joselito…Dice Emilio Bonifacio que no le ve lógica a la serie Águilas y Tigres en New York…Pero, el Boni dejó claro, que como profesional va…En la selección de béisbol que está en Santiago de Chile, vimos en el roster a Víctor Luna, a quien también llevé a los Dodgers y lo recuerdo por el apodo “Picú”…Rafael Ávila le prometió firmarlo, pero cuando lo fui a buscar había decidido aceptar un beca…Algo así me dijeron Cornelio Peña (EPD) y Ambiorix Rodríguez cuando fuimos a buscarlo a Cienfuegos…Recuerdo, que Cornelio nos dijo, “Picú apara rolin en el sior hasta con un guante de cátcher”…Además, me dijo que el Picú era un virtuoso bailando salsa…Bueno, el que quiera imitar la voz de Pappy Pérez que busque a Fellito Ortiz y viceversa…Ah, está Inteligencia Artificial que hace bellaquerías…Muy creativa la entrega de “Credenciales Dorada” que hicieron Lidom y la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo…Esta credencial es de por vida…De Santiago electos para recibir la Credencial Dorada, César Delmonte y Consuegra, Mendy López y Ramón De Luna…Un palo de Américo C…Así puede ser Celado o Cabrera…Américo Celado debe convencer a su tocayo y presidente de la ACDS, Américo Cabrera para que eso mismo se haga en Santiago…Mis primeros candidato para recibir la Credencial Dorada son Rubén De Lara, Juan José Tejada y Virgilio Cepeda…Con el Wifi en el estadio Cibao, veremos personas saliendo, después de 9 entradas sentados y preguntando ¿Quién ganó?…Será Ramón Rossó quien lance el sábado por las Águilas y no el Guerrero, Yunesky Maya…Torneo Onfalia Morillo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Paloma del Río es la pionera del periodismo deportivo en España…Por hoy, out 27.