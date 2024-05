Por Tuto Tavárez

El sábado será el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol y el domingo será el Home Run Derby.

*

Invertido a como lo hacen en Grandes Ligas, que primero es la competencia de jonrones y al día siguiente el juego.

*

El Juego de Estrellas será en el estadio Beto Ávila, de Veracruz y los medios mexicanos están recordando a José Lima.

*

Y es que el “Mambo” es inolvidable por donde pasó, ya fuera lanzando, cantando o con sus jocosidades.

*

Están recordando que en el 2007, por la Zona Norte abrió el partido José “Mambo” Lima, de los Saraperos de Saltillo.

*

Además de Lima, fueron seleccionados para el juego los dominicanos Willis Otañez, José Ortiz y Máximo De la Rosa.

*

Entonces, como si fuera un guion de película hecho para José Lima se presentó una falla eléctrica en medio del juego.

*

En las tribunas estaba alegrando el Juego de Estrellas en Veracruz la Orquesta Moscovita.

*

El extrovertido Lima subió a la tarima, donde todos vaticinaron que interpretaría su conocido tema “La Cacata”.

*

Pero Lima, que servía hasta para remedio, sorprendió a los presentes interpretando la salsa “Llorarás”, que hizo famosa Oscar De León.

*

El público en el estadio ovacionó y bailó mientras el dominicano hacía su interpretación.

*

El hecho impactó tanto, que en Veracruz lo recuerdan, como el día que José “Mambo” Lima se robó el show.

*

Al día siguiente Willis Otañez fue segundo en el Home Run Derby, llegando a la final con el ganador Karím García.

*

Para el Juego de Estrellas del sábado hay 10 dominicanos en la Zona Sur y 3 en la Norte para un total de 13.

*

Jerar Encarnación fue seleccionado para el Home Run Derby, pero ya no está en la liga después de firmar con los Gigantes de San Francisco, California.

*

SQUEEZE PLAY: Pitch and Pat se denominan los campos de juegos que no alcanzar para el tamaño de un campo de golf, pero que son mayores que un mini golf…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Hablando de golf y de Lima, quien jugaba muy bien a este deporte, tengo una sugerencia…Que Hoyo de Lima patrocine el “Hoyo de Lima” en el Campo Las Aromas…Se embromó Omar Fernández y no el hijo de Darío Fernández…Cuatro años soportando al Pacha diciendo que lo hizo senador…!Tu me debes la senaduría!…Nos jodimos…Alex Abreu jugó 30 minutos con los Santeros de Aguada, anotando 12 puntos, atrapando 4 rebotes y otorgando 6 asistencias…No me importa contra quien, deseo ver en la final de la NBA a Al Horford y Karl Anthony Towns…No tengo equipo, tengo jugadores dominicanos…La Liga de Japón ya tiene 44 partidos jugados por equipos…El dominicano Johan Mieses le han dado “bancoterapia”, solo 2 turnos…Me dijo “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Magnus Carlsen el gran maestro internacional, es el actual campeón del mundo de Ajedrez Rápido, …Por hoy, out 27.