Petromóvil responde a señalamientos y defiende acciones legales contra Jefte Ventura

Bartolo García

SANTO DOMINGO, RD.– La empresa Petromóvil aclaró que las acciones legales emprendidas contra Jefte Ventura no responden a opiniones personales, sino a lo que calificó como una campaña sistemática de difamación.

En un comunicado, la compañía aseguró que Ventura realizó acusaciones sin fundamento, incluyendo señalamientos de contrabando contra sus ejecutivos, lo que ha generado daños a la reputación institucional y a sus colaboradores.

Petromóvil indicó que decidió recurrir a los mecanismos legales ante lo que describe como constantes ataques, provocaciones y difusión de información falsa que afecta su actividad comercial.

Respecto a los cuestionamientos sobre la calidad del combustible, la empresa afirmó que los datos utilizados por Ventura fueron manipulados, señalando que los estudios técnicos realizados por AIVIPET S.R.L. cumplen con los estándares establecidos por las autoridades.

Asimismo, recordó que el mercado dominicano opera bajo regulaciones estrictas, donde los combustibles comercializados cumplen con los parámetros de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos.

La empresa también denunció que el comunicador visitó estaciones de servicio para difundir contenido audiovisual con acusaciones sin evidencias, afectando la imagen de la compañía y de sus empleados.

Petromóvil agregó que existen elementos que generan dudas sobre las intenciones de Ventura, señalando que el propio implicado habría reconocido intentos de obtener colaboración económica de empresas vinculadas.

Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con la calidad y la transparencia tras más de 30 años de operación, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios a actuar con responsabilidad y evitar difundir informaciones no verificadas.