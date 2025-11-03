Periodista y empresaria Jennifer Jiménez presenta Desahogo Entre CEO´s: evento que rompe el molde y humaniza el liderazgo en República Dominicana

Santo Domingo.- Este próximo sábado 15 de noviembre, el país vivirá una experiencia inédita con la primera edición de Desahogo entre CEOs, un encuentro exclusivo diseñado para líderes, empresarios y ejecutivos de alto impacto, que necesitan una pausa para reconectar con su bienestar y recordar el lado humano del liderazgo.

Más que un evento, Desahogo entre CEOs propone una conversación honesta sobre el costo humano del éxito, la vulnerabilidad que transforma y la importancia de cuidar de manera integral a los que se encargan de dirigir empresas e instituciones. Será una jornada disruptiva, íntima y poderosa que reunirá a destacadas figuras del ámbito político, empresarial y profesional para abrir un diálogo que pocas veces se da en público.

“Este no es un evento más de negocios, es un espacio real, sin poses, donde se honra la vulnerabilidad, la empatía y el bienestar como pilares del éxito sostenible.”, explica Jennifer Jiménez, creadora del podcast Desahogos de una CEO y fundadora del evento. “Queremos visibilizar la otra cara del liderazgo: la humana, la que siente, la que carga con todo y sigue adelante.”

El evento contará con la participación de Omar Fernández, senador del Distrito Nacional; Selinée Méndez, diputada del Distrito Nacional; María Elena Vásquez, presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia; Juan Ariel Jiménez, economista, profespr y político dominicano; Estefani Bonetti, psicóloga clínica y perinatal; Yan Suriel, mentora de marcas personales y estratega en marketing digital; Rafael Chaer, CEO de Distrito Chaer; César Villanueva, VP ejecutivo de Domex y host del podcast La Caja Amarilla; Rommy Pichardo, conferencista y comunicadora; y el Dr. Roberto Madera, médico funcional especialista en nutrición deportiva, salud integrativa y longevidad. Todos abordarán distintas perspectivas sobre el bienestar, la vulnerabilidad y la sostenibilidad del liderazgo.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de paneles inspiradores, dinámicas de desahogo, experiencias de bienestar y espacios de conexión real, en un ambiente diseñado para la reflexión, la autenticidad y el crecimiento personal.

El evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, la Dirección de Desarrollo Social Supérate, Propiel Dominicana, Banreservas, Farmacias GBC, Petromóvil, Aeroambulancia, Panorama, EV Producción de Eventos, La Vuelta News, Diario del País, El Dinero Mujer, Mariang Decor, Auto Pick, Maluhia Laboratorios, Jennifer Tejeda Cuesta, Xclusividades Catering, Vitalina Spa, DEYA, Quality Content Group (QCG), Lemisol, Monerías Gift Shop, Pedro Jiménez, Amur, Aurora Jewerly, Le Coffre, Ice Blue, Pin Bello, Contacto Directo, Grey Café y Gema Academy, entre otros.

Desahogo entre CEOs busca marcar un antes y un después en la forma en que los líderes dominicanos viven y comunican su rol.