Periodista dominicano es homenajeado en Madrid por su aporte a la comunicación

Bartolo García

La Foro DoMadrid reconoció en España al periodista dominicano Moisés González Peña por su destacada trayectoria profesional, como parte de un homenaje a 25 comunicadores de República Dominicana, España e Italia.

El acto se realizó en el marco del Festival Gastronómico RD Exquisita, celebrado del 17 al 20 de enero en Madrid, evento que reúne a empresarios, comunicadores y representantes del sector cultural y turístico.

La distinción fue entregada durante la Gala Empresarial organizada en la calle Conde de Torralba número 11, actividad previa a la Feria Internacional de Turismo, aprovechando la presencia de prensa internacional en la capital española.

Moisés González Peña es director del periódico digital y del programa de televisión Despertar Nacional, plataforma desde la cual ha desarrollado una línea editorial enfocada en entrevistas de alto impacto y coberturas de alcance nacional e internacional.

Su carrera profesional incluye una sólida experiencia en comunicación institucional, tras desempeñarse como Director de Distribución de Gestión Comunicacional y de Estrategia Comunicacional en la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República durante el período 2012-2020.

Esa etapa fortaleció su perfil en el manejo estratégico de la información pública y en la relación entre medios, gobierno y ciudadanía, aportando una visión integral a su ejercicio periodístico.

Como parte de su formación académica, González presentó la primera tesis en la República Dominicana sobre el impacto de las redes sociales en los noticieros, anticipando la transformación digital del periodismo y el rol creciente de las plataformas digitales en la agenda informativa.

Desde Despertar Nacional, el comunicador ha consolidado una propuesta informativa que proyecta una imagen positiva del país, mediante entrevistas a figuras de relevancia internacional y análisis de temas de interés público.

Además, mantiene una activa presencia en redes sociales como Instagram y X, donde comparte contenidos informativos, opiniones y análisis, ampliando su alcance hacia audiencias digitales dentro y fuera del país.

Al recibir el reconocimiento, Moisés González Peña dedicó la distinción a Dios, a su esposa María Yokasta Santos, y a la memoria de sus padres Luis María González Nina y Caridad Peña, destacando el apoyo familiar como pilar de su carrera.

También agradeció a sus pastoras Cristina Gregorio y Bellanira Bello, de la iglesia Tabernáculo de Salvación y Alabanza, así como a sus hermanos Rosa Ivette, Luis Rafael, Jesús Francisco, David y Ruth González Peña, resaltando los valores que han guiado su vida personal y profesional.

El pergamino de reconocimiento fue entregado por Frank Segura, presidente del Foro DoMadrid y de RD Exquisita, junto a Maribel Santos Pérez, directora de la entidad.

La gala reunió a comunicadores de tres países y sirvió como plataforma para fortalecer los vínculos culturales, turísticos y comerciales entre Madrid y la República Dominicana.

La actividad contó además con la participación de Sarah Hernández, presidenta de Adompretur, consolidándose como un espacio de alto valor para destacar el papel del periodismo en la proyección internacional del país.