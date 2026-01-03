PCT rechaza ofensiva de Washington contra Venezuela y llama a la solidaridad nacional

El Buró Político del Partido Comunista del Trabajo (PCT) expresó su más enérgica condena a la reciente escalada de agresiones e injerencia del gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, al considerar que dichas acciones amenazan la estabilidad regional.

Maduro y su esposa. Matias Delacroix / AP

En un pronunciamiento público, la organización política afirmó que los ataques aéreos, el asedio económico y las presiones diplomáticas constituyen una violación flagrante del derecho internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos.

Imagen del aeropuerto de La Carlota con columnas de humo en la madrugada de este sábado. Matias Delacroix (AP)

El PCT sostuvo que estas medidas forman parte de una estrategia de dominación que busca castigar a naciones que han decidido administrar soberanamente sus recursos naturales y definir su propio rumbo de desarrollo.

De acuerdo con el partido, la actual ofensiva responde a intereses geopolíticos que pretenden restaurar mecanismos de control sobre países que han optado por vías independientes, lo que pone en riesgo la paz y la convivencia en América Latina.

En ese contexto, el Buró Político subrayó que la soberanía venezolana representa una “frontera de dignidad” para la región, cuya defensa debe asumirse como una causa común de las fuerzas progresistas y democráticas del continente.

La organización política recordó que la historia latinoamericana está marcada por intervenciones extranjeras que han dejado profundas secuelas sociales y económicas, por lo que llamó a no repetir esos episodios.

El PCT exhortó al pueblo dominicano a mantenerse vigilante y a expresar su rechazo activo ante cualquier intento de vulnerar la independencia de un país hermano, apelando a la memoria histórica de luchas compartidas por la soberanía.

Asimismo, señaló que la unidad regional y el respeto mutuo entre naciones son condiciones indispensables para garantizar el desarrollo, la democracia y la justicia social en el Caribe y América Latina.

El partido también hizo un llamado a las organizaciones políticas, sociales y populares del país a pronunciarse en favor de una salida pacífica y respetuosa del derecho internacional frente a la crisis.

En su declaración, el PCT advirtió que la escalada de tensiones podría tener consecuencias imprevisibles para la seguridad regional, afectando a millones de personas inocentes.

Por ello, insistió en la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo y cooperación entre los pueblos, como vía para resolver conflictos sin recurrir a la fuerza ni a la imposición externa.

Finalmente, el Buró Político convocó a jornadas de solidaridad y movilización en respaldo al pueblo venezolano, reafirmando que la defensa de la soberanía y la paz es una responsabilidad compartida por toda la región.