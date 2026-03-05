“Patria Viva” convierte el Monumento de Santiago en una experiencia histórica interactiva

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– La cooperativa COOPMEDICA, en conjunto con el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, la Dirección General de Museos y el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, realizó la actividad cultural e interactiva “Patria Viva”, una propuesta destinada a acercar la historia dominicana al público de manera dinámica y participativa.

La jornada se desarrolló el jueves 26 de febrero de 2026 en las instalaciones del museo, con entrada libre para toda la ciudadanía y en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

En total, 1,060 personas asistieron a esta iniciativa cultural que buscó transformar el museo en un espacio vivo donde los visitantes pudieran experimentar momentos clave de la historia nacional.

La actividad contó con la presencia de directivos de COOPMEDICA, encabezados por su vicepresidente Anders Roberto Rivas Peña, junto al gerente general Héctor Saba García y otros ejecutivos de la institución.

También participaron representantes de instituciones militares, municipales y culturales, entre ellos la licenciada Sarah Espinal, quien asistió en representación del alcalde Ulises Rodríguez.

Durante la actividad, los asistentes pudieron interactuar con recursos educativos y recreaciones históricas que permitieron revivir episodios importantes del pasado dominicano.

La iniciativa fue concebida como una propuesta para fortalecer el sentido de identidad nacional y promover el amor por la patria a través de experiencias educativas innovadoras.

Los organizadores destacaron que los participantes pudieron aprender sobre la historia dominicana de una manera vivencial, combinando cultura, educación y entretenimiento.

Asimismo, la actividad resaltó el papel de los museos como espacios fundamentales para la formación ciudadana y la preservación de la memoria histórica.

Más allá de custodiar el patrimonio nacional, los museos se consolidan como lugares donde niños, jóvenes y adultos pueden reflexionar sobre el pasado y comprender su relación con el presente.

Con la realización de “Patria Viva”, las instituciones organizadoras reafirmaron su compromiso con la promoción de la cultura, la educación histórica y el fortalecimiento de los valores patrióticos en la sociedad dominicana.