Paro cardíaco vs ataques cardíacos: ¿Quién está en riesgo?

República Dominicana, – ¿Cuál es la diferencia entre un paro cardíaco repentino y un ataque cardíaco? ¿Qué personas son propensas a ambos y qué medidas de seguridad podemos tomar? El Dr. Brian Shapiro, de Medicina Cardiovascular en Mayo Clinic, en Jacksonville (Florida), explica la diferencia.

El paro cardíaco repentino puede ocurrir en una variedad de situaciones, cuando alguien, mientras está activo (jugando baloncesto o caminando con amigos), sufre un colapso y se desmaya. La presión arterial baja y, a menudo, el corazón deja de latir. Esto puede ser provocado por una arritmia fatal, que ocurre cuando el corazón late de manera irregular y no bombea sangre de manera efectiva. Si su corazón no está bombeando, la sangre no llegará a su cerebro, lo que le causa un colapso.

El ataque cardíaco ocurre cuando hay un bloqueo que impide que el flujo sanguíneo llegue al músculo cardíaco. Las personas experimentan dolor en el pecho o dificultad para respirar. A veces, un ataque cardíaco puede causar un paro cardíaco repentino e incluso inducir una arritmia letal debido a la irritación causada por la falta de oxígeno y flujo sanguíneo. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular ocurren cuando el corazón late demasiado rápido, lo que se vuelve peligroso. Esto también causa la falta de flujo sanguíneo al cerebro y a los órganos vitales, ya que el corazón no bombea de manera eficiente.

Si alguien sufre un paro cardíaco y usted es testigo, llame al 911. Al pedir ayuda, solicite inmediatamente un desfibrilador externo automatizado (DEA). Si es seguro, realice la RCP (reanimación cardiopulmonar) o compresiones torácicas. Si está cerca, utilice un desfibrilador en el pecho de la persona. Si se detecta un latido anormal y peligroso, la máquina aplicará una descarga adecuada para restablecer el ritmo cardíaco. El desfibrilador le dará una indicación para que, si nunca lo ha hecho antes, no es un profesional de la salud o está nervioso, pueda seguir las instrucciones y le dirá exactamente qué hacer.

La población general que sufrirá un paro cardíaco repentino es muy pequeña, pero esto puede variar según la edad y las condiciones médicas subyacentes. Antes de los 35 años, es mucho más común que ocurra un paro cardíaco repentino debido a una miocardiopatía subyacente (músculo cardíaco anormal). El tipo más común es la miocardiopatía hipertrófica, en la cual el músculo del corazón se engruesa en algunas regiones, volviéndose más propenso a arritmias (latidos cardíacos irregulares). El riesgo de que esto ocurra es de 1 en 500. Esto puede causar latidos cardíacos anormales en atletas jóvenes del bachillerato y universidad.

Después de los 35 años, la preocupación se centra en la enfermedad de las arterias coronarias y el riesgo de ataque cardíaco. Pueden surgir problemas en las arterias del corazón debido a hipertensión, historia familiar, diabetes, tabaquismo y otros factores de riesgo que pueden causar placas ricas en colesterol en las arterias del corazón. Si estas placas se rompen, el flujo de sangre al músculo se interrumpe, lo que hace que el músculo entre en latidos cardíacos anormales.

Las personas que no hacen ejercicio con frecuencia y tienen un estilo de vida sedentario pueden experimentar un paro cardíaco repentino. Por otro lado, atletas como triatletas y maratonistas ejercen una gran presión sobre sus corazones. Estos pacientes son monitoreados con más precaución. La historia familiar de paro cardíaco repentino es un factor importante a tener en cuenta durante el examen físico. El ejercicio físico es fundamental, no solo para la mortalidad en general, sino también para el bienestar mental, la cuestión es cómo practicarlo de manera segura y quién tiene un riesgo más elevado.

Una persona de 65 años que ha corrido maratones toda su vida, pero que se ha sometido a una cirugía a corazón abierto para tratar una enfermedad de las arterias coronarias, puede seguir corriendo de manera segura, manteniendo su velocidad y capacidad a una frecuencia cardíaca mucho más baja. Hablamos con los pacientes sobre cómo hacer esto. Durante el examen físico, los médicos escuchan soplos inusuales y realizan un electrocardiograma (EKG o ECG) y radiografías del tórax para detectar posibles signos de miocardiopatía. También se puede realizar una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, en la que se pone una máscara especial en la cara para medir el oxígeno y el dióxido de carbono. Esto ayuda a los equipos de atención médica a identificar irregularidades muy sutiles que pueden indicar anomalías en el corazón o en los pulmones.

Los planes de ejercicio se adaptan según la situación; sin embargo, es fundamental controlar los síntomas. Si tiene dificultad para respirar durante ejercicios ligeros, siente opresión en el pecho, mareos o desmayos, estos síntomas son preocupantes y requieren pruebas adicionales. Usted puede volver a hacer ejercicio y las cosas que disfruta nuevamente ya sea correr una carrera de 5 km o jugar softball con sus hijos el objetivo siempre es lograr todo esto de manera segura.