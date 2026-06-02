Pabellón de la Fama anuncia elección de Alex Rodríguez a la inmortalidad

SANTO DOMINGO. El Pabellón de la Fama reveló hoy la elección como inmortal del Deporte de Alex Rodríguez, el mejor parador en corto de su época y la fuerza ofensiva más letal de la historia entre los jugadores de su posición.

Rodríguez, de los peloteros más completos y de mejores estadísticas ofensivas desde la evolución del béisbol de Grandes Ligas, será entronizado como inmortal en el 60 Ceremonial del Pabellón del Fama del domingo 15 de noviembre. Sus 696 cuadrangulares son la quinta mejor marca de todos los tiempos.

La elección del otrora mega estrella del campocorto y la tercera base correspondió a los miembros de las Asociaciones de Cronistas Deportivos Nacionales, que cada año tienen el privilegio de seleccionar a un pelotero de Grandes Ligas y a un atleta del cualquier otra disciplina.

Dionisio Guzmán, presidente y vocero del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, comunicó que la de Alex es la octava escogencia entre los deportistas a ser inmortalizados en la edición especial de este año, por tratarse de los 60 años de historia de la institución.

Respectivamente, Rodríguez se une a los elegidos en baloncesto, atletismo, taekwondo y béisbol aficionado, Winston Royal, Mariano Reyes, José Ramón Reyes y Johnny Olivo.

Además, el propulsor Domingo Saint Hilaire (periodista fallecido), los ex peloteros Ricardo Joseph y Darío Verás, éste último elegido por el capítulo del béisbol profesional dominicano.

Mientras que Joseph, José Ramón, Saint Hilaire, Olivo y Royal forman parte del grupo especial de deportistas que sobresalieron antes de la década de los 90’s, algunos representando al país en competencias internacionales.

Jugador de cinco herramientas

Alex, nacido el 27 de julio de 1975 en Washington Heights, Nueva York, llegó al profesionalismo con la aureola que lo proyectaba para ser una super estrella del juego en poco tiempo.

El hijo de los dominicanos Julio Rodríguez y Lourdes Navarro, confirmó a toda prisa lo que se esperaba de él cuando jugaba en la preparatoria en Westminster Christian School de Miami, desde donde saltó al profesionalismo. En el Draft de 1993 fue seleccionado como el primer pick global por los Marineros de Seattle.

Alexander Enmanuel Rodríguez Navarro debutó en Grandes Ligas al año siguiente, el 8 de julio con apenas 18 de edad, convirtiéndose en el jugador de posición más joven en debutar con los Marineros en toda la trayectoria de la franquicia. Se retiró el 12 de agosto de 2016 como un miembro de los Yankees de New York.

Finalizó su carrera como uno de los jugadores con mejores estadísticas ofensivas, de los mejores y más completos en la historia del béisbol

Alex tuvo promedio de .296, producto de 3,115 imparables en 10,566 apariciones al plato. El mejor parador en corto de su generación y el más ofensivos de la historia, impulsó 2,086 carreras y anotó 2,021 vueltas.

Disparó 696 cuadrangulares, que unido a sus 548 dobles y 31 triples conectados le dan una combinación de 1,275 extra bases.

Además de los Marineros (con los que jugó del 94 hasta el 2000) y Yankees (2004-20013 y 20015-2016), Alex deslumbró al deporte y al mundo del béisbol jugando para los Texas Rangers (2001-2003), con los que firmó, en el año 2000, el contrato más lucrativo de la historia del deporte norteamericano: 252 millones por 10 temporadas.

Ubicación historia y logros personales

Rodríguez obtuvo 2003 el primero de tres galardones de Jugador Más Valioso de la Liga Americana, temporada en la que además alcanzó su tercer liderato de jonrones consecutivos del viejo circuito, con 47 (empalmó 57 en 2002 y 52 en 2001).

Fue el Más Valioso de la Liga también en 2005 y 2007. Es un diez veces ganador del Bate de Plata, elegido en 14 ocasiones al Juego de Estrellas, ganó el Guante de Oro en 2002 y 2003, y por cuatro ocasiones obtuvo el premio Hank Aaron, otorgado al jugador más ofensivo del béisbol.

Alex obtuvo el liderato de bateo del Circuito Senior en 1996 con average de .358 y comandó la liga en cuadrangulares durante las campañas del 2001, 02, 03, 05 y 07, con 52, 57, 47, 48 y 54.

Además, en 2002 y 07 fue el máximo productor de carreras con 142 y 156.

Encabezó liga en carreras anotadas en 1996, 2001, 03, 05 y 07 con cifras de 141, 133, 124, 124 y 143. Asimismo, fue primero en dobles en 1996, con 54; y de imparables en 1998 (pegó 213), una de tres temporadas en que disparó más de 200.

Tuvo 13 temporadas seguidas de 100 o más carreras impulsadas (entre 1998 y 2010) y 14 en total durante su carrera de 22 campañas; así como 13 consecutivas con más de 100 anotadas (1996 al 2008).

A nivel histórico

Alex Rodríguez ocupa el quinto lugar histórico en jonrones con sus 696.

De igual modo, es tercero en carreras producidas con 2,086, uno de cinco peloteros con dos millares o más de impulsadas, solo superado por Aarón (2,297), Babe Ruth (2,214) y Albert Pujols (2,218).

Sus 2,275 extra bases constituyen la séptima mejor marca de todos los tiempos.