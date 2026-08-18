Pa’ Stela expande su propuesta gastronómica con nuevo restaurante en Jarabacoa

Bartolo García

JARABACOA, La Vega.– Pa’ Stela Restaurant continúa su proceso de expansión con la apertura de un nuevo establecimiento en Jarabacoa, llevando a esta ciudad una propuesta gastronómica que combina la cocina mediterránea y caribeña con sabores tradicionales dominicanos. El restaurante busca ofrecer una experiencia que integre gastronomía, cultura, música y elementos propios de la identidad nacional.

El nuevo local está ubicado en Vista del Campo, en la subida a Sabaneta, una zona caracterizada por su agradable clima y vistas naturales. El establecimiento dispone de una decoración moderna y acogedora, terraza, espacios naturales y colores vibrantes, concebidos para complementar una experiencia culinaria inspirada en las tradiciones y los fogones dominicanos.

Durante la apertura, Dahiana Rodríguez Quezada, CEO de Pa’ Stela, agradeció el respaldo recibido por el público y reconoció el trabajo del equipo que hizo posible la expansión. Explicó que el restaurante abrió sus puertas hace tres años en Santiago y que la acogida de su concepto permitió avanzar hacia esta nueva etapa en Jarabacoa.

Rodríguez Quezada destacó que Pa’ Stela busca proyectarse como un espacio de cultura e identidad dominicana, donde convergen el arte, la música, la gastronomía y la familia. En la actividad también participó Ligia Quezada, fundadora del establecimiento y creadora del concepto y de la propuesta de servicio que caracteriza al restaurante.

La oferta gastronómica está bajo la dirección del chef Carlos Estévez, creador del menú de Pa’ Stela, quien presentó a los asistentes una experiencia basada en la fusión mediterránea-caribeña. La propuesta incorpora productos frescos y locales, platos regionales y elementos de la cocina criolla reinterpretados con técnicas y presentaciones de carácter gourmet.

Pa’ Stela tiene sus raíces en recetas transmitidas durante tres generaciones, con las que procura rescatar los sabores tradicionales asociados a la cocina de las abuelas dominicanas. Su primer establecimiento está ubicado en Los Jardines Metropolitanos, en Santiago, desde donde la marca comenzó a desarrollar un concepto de restaurante familiar enfocado en elevar la gastronomía dominicana.

Con su llegada a Jarabacoa, Pa’ Stela amplía su presencia y apuesta por combinar gastronomía, naturaleza y entretenimiento en uno de los principales destinos de montaña del país. Como parte de las actividades de apertura, el establecimiento anunció un concierto especial con el maestro Ramón Orlando, sumando música y merengue a la experiencia preparada para recibir al público en su nueva localidad.