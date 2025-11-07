Osvaldo Capellán representa RD en ciclismo en USA

SANTIAGO.- El pedalista Osvaldo Capellán, oriundo de La Vega, representará a República Dominicana bajo el respaldo de la Copa Nacional MTB RD, en el Pan-American Cyclocross Championships and DCCX.

El evento será en el 322 Rock Creek Church Rd NW, Washington DC, estados unidos.

Este certamen de ciclismo está bajo la organización de la organización estadounidense USA CYCLING.

y se realizará durante este fin de semana , saliendo temprano en las horas de la mañana.

La directora ejecutiva de la copa Yenny Suriel, indicó que tenemos muy buena participación, ya que por meses este atleta, Osvaldo Capellán se ha dedicado a entrenar y cada fin de semana se entrega en cuerpo y alma.

Agregó que Capellán realiza fuertes entrenamientos de carreras de ciclismo en distintas ciudades de Estados Unidos, para lograr un buen desempeño y llegar en optimas condiciones físicas.

“Con esta participación República Dominicana logra abrir otra puerta más en esta diciplina de la biela y el pedal”, dijo Suriel. ‎