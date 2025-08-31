Oscar Piastri triunfa en Zandvoort y se afianza como líder del campeonato

Bartolo García

Zandvoort, Países Bajos. – Oscar Piastri vivió un fin de semana perfecto en el Gran Premio de los Países Bajos, donde dominó de principio a fin y se consolidó en lo más alto de la clasificación de la Fórmula 1. El piloto australiano de McLaren se benefició además del inesperado abandono de su compañero Lando Norris, lo que le permitió ampliar su ventaja en el campeonato.

What a race, and what a moment for Isack Hadjar 🤩#F1 #DutchGP pic.twitter.com/Kxh7oStNA1 — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

La carrera estuvo marcada por múltiples incidentes y dos coches de seguridad, pero Piastri mantuvo el control en todo momento. Con un ritmo sólido y sin cometer errores, supo gestionar la presión de Max Verstappen y asegurar su séptima victoria en la temporada 2025.

El golpe de la jornada lo protagonizó Norris, que a 10 vueltas del final sufrió un fallo en el motor de su MCL38 cuando marchaba en posiciones de podio. Su abandono dejó vía libre para que el joven francés Isack Hadjar lograra el primer podio de su carrera en Fórmula 1 con Racing Bulls, escribiendo así una de las historias más emotivas del día.

Hadjar se convirtió en el primer piloto de su escudería en subir al podio desde que Pierre Gasly lo hiciera en Azerbaiyán 2021, cuando todavía competían bajo el nombre de AlphaTauri. El logro cobra aún más relevancia al producirse en un circuito tan exigente como Zandvoort.

El segundo lugar fue para Max Verstappen, que pese al apoyo de su afición no logró superar a Piastri. El neerlandés tuvo un inicio agresivo y protagonizó maniobras espectaculares, pero no consiguió el ritmo suficiente para alcanzar al McLaren del australiano.

Por detrás, la lucha fue intensa. George Russell logró terminar cuarto tras una férrea batalla con Charles Leclerc, que finalmente abandonó tras un accidente con Kimi Antonelli. La quinta plaza fue para Alex Albon, quien remontó desde la decimoquinta posición de salida.

El top 10 lo completaron Ollie Bearman en sexto lugar, seguido de Lance Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon. Ferrari, por su parte, vivió una pesadilla: tanto Leclerc como Hamilton se retiraron tras incidentes en pista, sumando un doble abandono inesperado.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Lewis Hamilton perdió el control en la curva 3 y se estrelló rodando en solitario. Este accidente obligó a desplegar el primer coche de seguridad. Más tarde, Leclerc también abandonó tras un contacto con Antonelli, lo que provocó un segundo coche de seguridad.

En la salida, Piastri defendió con solvencia la pole position, mientras Verstappen y Norris se enfrascaron en un duelo espectacular por la segunda plaza. Norris logró superarlo en la vuelta 9, situando a los dos McLaren en cabeza, hasta que su motor dijo basta en el tramo final de la carrera.

El abandono de Norris supuso un duro golpe para sus aspiraciones en el campeonato. Con este resultado, Piastri amplía su ventaja a 34 puntos (309 frente a 275) cuando restan nueve Grandes Premios por disputarse.

La victoria del australiano no solo refuerza su posición en la clasificación, sino que también reafirma el dominio de McLaren en la temporada 2025, aunque la fiabilidad de los monoplazas sigue siendo un tema de preocupación tras el incidente de Norris.

El podio de Hadjar fue celebrado con entusiasmo en el paddock, pues representa una bocanada de aire fresco para Racing Bulls y un mensaje claro sobre el talento emergente en la Fórmula 1.

Con este resultado, el campeonato se prepara para un cierre vibrante. Piastri se afianza como candidato al título, Verstappen sigue siendo un rival de temer y Norris deberá remar contracorriente si quiere mantener vivas sus opciones en las próximas carreras.