Orlando Castillo lanza propuesta de renovación y transparencia para dirigir el PRM en Pennsylvania

Bartolo García

El empresario y líder comunitario Orlando Castillo oficializó este fin de semana su aspiración a presidir la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el estado de Pennsylvania, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa en su trayectoria política dentro de la organización.

Castillo afirmó que su motivación surge de un profundo sentido de pertenencia al partido y del compromiso de contribuir a una gestión más moderna, transparente y orientada a las necesidades de los dominicanos residentes en el exterior.

“Yo nací y me crié en este partido, he visto el sacrificio de quienes han luchado por él. Aspiro porque creo en una seccional transparente, inclusiva y verdaderamente cercana a su gente”, expresó con emoción al formalizar su proclamación.

Señaló que su proyecto está fundamentado en la integración activa de la base, el fortalecimiento institucional y la defensa del papel de la diáspora en la vida política y social de la República Dominicana.

Castillo ha construido una sólida presencia dentro de la comunidad dominicana de Pennsylvania, especialmente a través de su participación en la Asociación de Ocoeños, donde ha impulsado programas culturales, deportivos y de asistencia social que han beneficiado a numerosos grupos y familias.

Estas iniciativas —indicó— han permitido estrechar los lazos entre la comunidad dominicana y su país, reforzando el sentido de identidad y pertenencia de quienes viven fuera de la isla.

En el ámbito político, su liderazgo ha tenido un impacto significativo. Durante las elecciones de 2020 y 2024, jugó un rol determinante en la organización y movilización de votantes, aumentando considerablemente la participación electoral en el estado.

Como dirigente del PRM en Hazleton, logró estructurar un modelo organizativo dinámico, disciplinado y cercano a la militancia, convirtiendo esa ciudad en uno de los puntos más fuertes del partido dentro de Pennsylvania.

Castillo sostuvo que este modelo de trabajo, basado en la planificación, la transparencia y el contacto permanente con la base, es el que aspira a implementar a nivel estatal.

Con el anuncio de su aspiración, inicia un proceso de diálogo con dirigentes, presidentes de zonas, líderes comunitarios y miembros de la diáspora, para recoger inquietudes, proponer soluciones y construir una agenda conjunta.

Expresó que la seccional del PRM en Pennsylvania debe convertirse en un espacio de participación activa, formación política y articulación comunitaria, donde cada dominicano pueda sentirse representado.

Asimismo, reiteró que su visión es la de una dirección abierta, moderna y comprometida con los principios democráticos que dieron origen al PRM.

Castillo aseguró que el momento actual exige un liderazgo capaz de unir, escuchar y trabajar sin descanso por el bienestar de la comunidad dominicana en el exterior, fortaleciendo su vínculo con la República Dominicana.

“Mi compromiso es con la gente, con la base, con quienes día a día levantan este partido. Vamos a construir juntos una seccional fuerte, transparente y con resultados”, afirmó.

Con esta declaración formal, Orlando Castillo se posiciona como una de las principales figuras en la carrera por la presidencia del PRM en Pennsylvania, abriendo un proceso que podría redefinir la estructura y la operatividad del partido en ese estado.