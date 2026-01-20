OMODA y JAECOO fortalecen su portafolio SUV con los modelos C7 y J8 en República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana. — AUTOMÍA, representante exclusivo en el país de OMODA y JAECOO, anunció la incorporación de los nuevos OMODA C7 y JAECOO J8 como parte de una visión clara: impulsar una nueva generación de movilidad en República Dominicana, combinando diseño, tecnología, seguridad y soluciones energéticas que elevan el estándar de lo que el cliente espera en los segmentos SUV.

Este anuncio se realiza en el marco de los preparativos para la apertura del Salón O|J, el centro de experiencia principal de la marca, ubicado en la avenida Los Próceres No. 41 (Los Jardines), cuya apertura está prevista para febrero.

Una propuesta SUPER HIBRIDOS ENCHUFABLES (SHS) inédita en sus segmentos.

Con estos lanzamientos, AUTOMÍA consolida una propuesta diferenciadora: versiones Súper Híbridas Enchufables (SHS) en segmentos donde tradicionalmente este nivel de electrificación no había estado disponible con esta ambición de producto y alcance de tecnología. Esto permite una experiencia más eficiente en ciudad, mayor comodidad en carretera y una transición real hacia la electrificación, sin sacrificar versatilidad.

Portafolio con estrategia definida: C7 y J8

AUTOMÍA confirmó que:

OMODA C7 estará disponible en tres versiones: dos a gasolina y una versión Súper Híbrida Enchufable (SHS-P).

JAECOO J8 llegará exclusivamente en versión SHS-P, consolidándose como una de las propuestas electrificadas más completas dentro de su categoría.

Ambos modelos integran tecnologías de asistencia al conductor que apoyan activamente la toma de decisiones al volante, elevando la confianza, el control y la seguridad en escenarios reales de manejo.

Superhíbridos orientados a uso real.

La tecnología SHS se integra a un portafolio global que ha venido acelerando su evolución, incorporando beneficios prácticos como:

recorridos cercanos a los 100 km en modo 100% eléctrico (según versión y ciclo de medición),

regeneración de energía para optimizar eficiencia,

y autonomías combinadas que pueden superar los 1,000 km de rendimiento de un tanque de combustible bajo condiciones y ciclos específicos.

Tracción internacional y resultados iniciales en el país

OMODA y JAECOO continúan ampliando su presencia internacional, con operación en más de 40 mercados y un crecimiento acelerado respaldado por hitos globales de ventas y reconocimientos en seguridad y diseño.

En el plano local, AUTOMÍA informó que, en sus primeras semanas de operación, ha colocado cerca de 100 unidades de OMODA y JAECOO en el mercado dominicano, impulsadas en parte por los denominados clientes fundadores: un grupo de primeros adoptantes que se ha vinculado al proyecto desde su etapa inicial y ha participado en las primeras experiencias de producto y pruebas de manejo.

Según explicó Manuel Angomás, Presidente de AUTOMÍA, la estrategia de la empresa apunta a “elevar el estándar de la experiencia automotriz local mediante vehículos que integran tecnología, seguridad y soluciones energéticas alineadas con las nuevas exigencias del mercado dominicano”.

Salón O|J: centro de experiencia

La apertura del Salón O|J reforzará la estrategia de experiencia de marca, integrando en un mismo espacio pruebas de manejo, asesoría especializada, soluciones de financiamiento y una ruta de atención enfocada en postventa.