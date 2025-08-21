O&M FC debuta con autoridad en la Caribbean Cup al vencer 2-0 a Central FC

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– La Universidad O&M FC tuvo un arranque soñado en la Concacaf Caribbean Cup, al imponerse con marcador de 2-0 sobre Central FC en el Estadio Cibao FC, un debut que reflejó organización táctica, entrega y contundencia en momentos claves.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso, en el que los universitarios mostraron paciencia y solidez defensiva frente a un rival que apostaba por la velocidad en los costados para generar peligro.

Los primeros minutos fueron de análisis, con un O&M FC que aguardaba la oportunidad precisa para atacar, mientras los aficionados en Santiago alentaban con entusiasmo cada aproximación de la escuadra dorada.

La espera tuvo recompensa en el minuto 69’, cuando tras una jugada colectiva bien elaborada, Herard Frantzety asistió a Julen Manterola, quien definió de pierna zurda con gran precisión, colocando el balón cruzado al fondo de la red. El grito de gol hizo vibrar al estadio: O&M FC 1-0 Central FC.

Lejos de conformarse, los universitarios mantuvieron la presión y el control del juego. El mediocampo ejerció dominio, cerrando espacios a un Central FC que intentaba reaccionar, pero que se encontró con un rival más decidido y ordenado.

La sentencia llegó en el minuto 83’, cuando Jon Trincado filtró un pase magistral dentro del área que habilitó a Ányelo Gómez. El delantero dominicano, con frialdad, sacó un derechazo inatajable al ángulo derecho, sellando el 2-0 definitivo.

El tanto de Gómez fue celebrado con euforia por el plantel y la afición, que reconoció el esfuerzo y la ambición de un equipo que no se conforma con participar, sino que quiere competir de tú a tú en el escenario internacional.

El pitazo final confirmó una noche histórica para O&M FC. La escuadra universitaria debutó con autoridad, enviando un mensaje claro a sus rivales: está preparada para luchar por un lugar protagónico en la Caribbean Cup.

Con esta victoria, la fuerza dorada suma tres puntos vitales y gana confianza para sus próximos compromisos, en los que buscará mantener la racha y seguir avanzando en la competición regional.

El triunfo también refuerza el proyecto deportivo que ha consolidado a O&M FC en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) y que ahora comienza a dar sus frutos a nivel internacional.

Los jugadores celebraron con sus fanáticos en las gradas, conscientes de que este paso es el inicio de un camino que puede marcar un antes y un después en la historia del club universitario.

La dirigencia del equipo expresó su satisfacción por el desempeño mostrado en este debut y reiteró que la meta es mantener la competitividad, honrando la camiseta dorada en cada partido.

Con carácter, disciplina y goles oportunos, O&M FC comienza su aventura en la Concacaf Caribbean Cup con pie derecho, dejando claro que su ambición es seguir creciendo y soñando en grande.